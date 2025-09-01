Liverpool hạ Arsenal nhờ siêu phẩm đá phạt

AnhDominik Szoboszlai tỏa sáng với tuyệt phẩm đá phạt, giúp Liverpool thắng đội khách Arsenal 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.

Do tân binh Jeremie Frimpong chấn thương, HLV Arne Slot phải kéo Dominik Szoboszlai - người đá sở trường tiền vệ - về đá hậu vệ phải, tương tự trận thắng Newcastle ở vòng hai Ngoại hạng Anh.

Dominik Szoboszlai mừng bàn trong trận Liverpool thắng Arsenal 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 31/8/2025. Ảnh: Reuters

Gần như cả trận, Szoboszlai đứng ở phần sân nhà, tập trung vào nhiệm vụ phong tỏa Gabriel Martinelli rồi Eberechi Eze cuối hiệp hai. Nhưng chỉ cần một lần chạm bóng ở ngoài vòng cấm Arsenal, ngôi sao người Hungary đã định đoạt trận đấu.

Phút 83, từ quả đá phạt cự ly khoảng 25 mét, Szoboszlai dứt điểm qua hàng rào găm về góc trái khung thành, chạm mép trong cột dọc đi vào lưới. Thủ thành David Raya thậm chí đứng giữa khung thành, chủ động di chuyển trước để bắt bài cú sút của Szoboszlai, nhưng vẫn không thể cứu thua.

Ở phút 83, pha lập công của Szoboszlai là bàn đá phạt ấn định chiến thắng muộn nhất của Liverpool tại Ngoại hạng Anh, từ khi huyền thoại Steven Gerrard ghi bàn vào lưới Aston Villa ở phút 87 hồi tháng 8/2007.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Liverpool ghi bàn 37 trận liên tiếp tại giải VĐQG Anh. Họ ghi bàn 98% số trận dưới thời Arne Slot (40/41), tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ HLV nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Quan trọng hơn, khoảnh khắc tỏa sáng của Szoboszlai giúp Liverpool giữ mạch toàn thắng và leo lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với chín điểm. Kết quả trận đấu chưa thể định đoạt, nhưng có thể định hình cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, với Liverpool vẫn là ứng viên số một.

Arsenal tổn thất nhân sự khi Kai Havertz, Bukayo Saka chấn thương, Martin Odegaard không đủ thể lực đá chính, rồi William Saliba sớm rời sân ở phút 4. Bất chấp đội hình chắp vá và phải làm khách tại Anfield, "Pháo thủ" vẫn nhập cuộc tốt và thi đấu nhỉnh hơn ở hiệp một.

Noni Madueke, cầu thủ bị chính CĐV Arsenal phản đối ký hợp đồng từ Chelsea, lại là cái tên nổi bật nhất. Tiền vệ chạy cánh người Anh liên tục bứt phá bên cánh phải, làm khổ hậu vệ biên Milos Kerkez. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm, khi hàng thủ Liverpool vẫn bọc lót tốt.

*tiếp tục cập nhật

Hồng Duy