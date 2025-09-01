Rodri: 'Tôi không thể gánh đội như Messi'

AnhTiền vệ Rodri khẳng định cá nhân anh không thể giúp Man City đá tốt, sau khi cùng đồng đội thua ngược 1-2 trên sân Brighton ở vòng ba Ngoại hạng Anh.

"Tôi không phải Lionel Messi. Tôi không thể trở lại rồi giúp đội bóng cứ thế thắng mãi", Rodri nói sau trận đấu trên sân tại Amex ngày 31/8. "Chúng tôi từng chiến thắng nhờ sức mạnh tập thể, và tôi cần các đồng đội. Tất nhiên tôi cần lấy lại phong độ, nhưng không thể chỉ vì tôi ra sân mà đội sẽ thắng. Đây là môn thể thao tập thể. Hy vọng sau quãng nghỉ, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".

Rodri (số 16) thất vọng trong trận Man City thua Brighton 1-2 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trên sân Amex, Brighton, Anh ngày 31/8/2025. Ảnh: Yahoo Sports

Hôm qua là lần đầu Rodri đá chính tại Ngoại hạng Anh, sau 11 tháng điều trị vì chấn thương dây chằng chéo trước. Trong hiệp một, tiền vệ người Tây Ban Nha là điểm sáng với số lần chạm bóng, chuyền chính xác và thu hồi bóng nhiều nhất. Nhưng sau giờ nghỉ, tuyến giữa của Man City bị Brighton lấn át.

"Chúng tôi khởi đầu tốt, nhưng hiệp hai lại chơi chùng xuống. Đối thủ gây sức ép, và từ hai sai lầm, chúng tôi đánh mất cả trận đấu", Quả Bóng Vàng 2024 bày tỏ.

Trận này, Man City khởi đầu tốt và vượt lên nhờ cú sút cận thành Erling Haaland. Nhưng đội bóng của Pep Guardiola sụp đổ trong hiệp hai vì những sai lầm nơi hàng thủ. Phút 64, Matheus Nunes để bóng chạm tay trong vòng cấm, tạo điều kiện cho James Milner đá phạt đền quân bình tỷ số. Phút 89, tiền vệ 21 tuổi Brajan Gruda thoát xuống trống trải, vượt qua cả thủ môn James Trafford rồi sút vào gôn trống ấn định tỷ số.

Đây là lần đầu Man City thua hai trong ba vòng đầu Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2004-2005, khi họ cán đích thứ 8. Chỉ có một đội từng thua hai trong ba trận đầu tiên mà vẫn vô địch, là Man Utd mùa 1992-1993.

"Chúng tôi là Man City, nên đến đây để thắng. Nhưng sự thật là chúng tôi chưa đạt được đẳng cấp cần có trong một thời gian dài", Rodri thừa nhận. "Một số sai lầm rất ngớ ngẩn, như lỗi trẻ con, xuất phát từ việc không tập trung. Nếu muốn cạnh tranh, toàn đội phải nâng tầm. Đây là vấn đề của cả tập thể. Khi thay đổi nhiều, cầu thủ mới cần thời gian thích nghi. Đây là thực tế, không phải lời bào chữa".

Tiền vệ 29 tuổi nhấn mạnh Man City cần tận dụng đợt FIFA Days sắp tới để làm mới tinh thần. "Giờ là lúc phải làm sạch tâm trí, trở lại mạnh mẽ hơn và tìm lại đúng đẳng cấp nếu muốn cạnh tranh chức vô địch", anh nói.

Sau quãng nghỉ quốc tế, Man City sẽ trở về sân nhà tiếp Man Utd ở vòng bốn Ngoại hạng Anh ngày 14/9.

Hồng Duy