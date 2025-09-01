Huyền thoại Man Utd chê Arsenal đá xấu xí

AnhCựu thủ môn Peter Schmeichel chỉ trích Arsenal chơi thứ bóng đá xấu xí và gây khó chịu, còn Gary Neville đặt dấu hỏi về bản lĩnh của "Pháo Thủ" ở các trận cầu lớn.

Làm khách tại Anfield ở vòng ba Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta sử dụng bộ ba thiên về phòng ngự là Declan Rice, Martin Zubimendi, Mikel Merino.

Suốt 90 phút, Arsenal hiếm khi dâng cao tấn công và chỉ một lần sút trúng đích, đến từ Noni Madueke trong hiệp một, và cũng không phải là cơ hội rõ ràng. Trận đấu được định đoạt bởi tuyệt phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai.

Mikel Merino (phải) tranh chấp với Alexis Mac Allister trong trận Arsenal thua Liverpool 0-1 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 31/8/2025. Ảnh: Arsenal FC

Trên Viaplay, Schmeichel chỉ trích việc Arsenal thi đấu quá thực dụng. "Tôi chưa bao giờ mong một đội thắng đến vậy, như mong Liverpool hôm nay", cựu thủ môn người Đan Mạch nói. "Arsenal mang đến thứ bóng đá xấu xí cho giải đấu. Arteta, hãy để cầu thủ chơi bóng, để họ thoải mái, tự do. Tôi tin chắc nếu ông ấy làm vậy, Arsenal sẽ thắng nhiều trận hơn".

Schmeichel cho rằng cách tiếp cận thận trọng của Arsenal khiến trận cầu tâm điểm vòng ba Ngoại hạng Anh không hấp dẫn như kỳ vọng. "Để có một trận bóng đá hấp dẫn, cần hai đội cùng chơi", ông nói tiếp. "Nhưng ở đây chỉ có Liverpool là cố gắng tấn công. Tôi không muốn xúc phạm, nhưng lối chơi của Arsenal thật sự khó chịu, chủ yếu chờ đối thủ sơ hở và tìm cơ hội từ các tình huống cố định".

Tương tự, Roy Keane nhấn mạnh Arsenal cần sự sáng tạo và bớt rập khuôn. Ông cho rằng đội bóng của Arteta xứng đáng được khen ngợi vì phòng ngự chắc chắn và nguy hiểm ở các tình huống cố định, nhưng cần mạo hiểm hơn nếu muốn thắng tại Anfield.

"Nếu chỉ dựa vào bóng chết, rất khó để hạ Liverpool. Arsenal phải làm điều gì đó khác biệt, bớt máy móc và bất ngờ hơn khi tấn công", cựu thủ quân Man Utd nói với Sky Sports.

Eberechi Eze vào sân từ phút 70. Ảnh: Arsenal FC

Gary Neville thì đặt dấu hỏi về bản lĩnh của Arsenal trong những trận cầu lớn, đặc biệt là trên sân khách. Cựu hậu vệ người Anh cho rằng Liverpool đang có thứ mà Arsenal còn thiếu - là niềm tin và sự sắc bén để thắng trên những sân đấu khó khăn nhất.

"Liverpool tin rằng họ phải thắng những trận này, còn Arsenal thì không chắc", Neville nói. "Arsenal hài lòng khi không thua, và điều đó đang khiến họ trả giá".

Jamie Carragher thì chỉ ra việc Arsenal đầu tư mạnh mẽ hè này để mang về những cầu thủ tấn công như Eberechi Eze, Viktor Gyokeres hay Noni Madueke, nhưng không thay đổi lối chơi. "Họ vẫn phụ thuộc nặng nề vào bóng chết, không tạo ra nhiều cơ hội ở thế trận mở, dù được đánh giá là hàng thủ chắc chắn bậc nhất châu Âu", cựu hậu vệ Liverpool bình luận.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Sky Sports)