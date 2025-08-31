Chelsea thất hứa với Bayern vụ cho mượn Jackson

ĐứcChelsea từ chối để Nicolas Jackson sang Bayern Munich theo dạng cho mượn, chỉ ít giờ trước khi tiền đạo này hoàn tất kiểm tra y tế tại Đức.

Theo Athletic, Chelsea và Bayern đã đạt thỏa thuận hôm 29/8 về việc để Jackson gia nhập đội bóng Đức theo hợp đồng mượn một mùa, kèm điều khoản mua đứt hè 2026. Bayern sẽ trả 17 triệu USD phí mượn, kèm quyền chọn mua giá 76 triệu USD, nâng giá trị gói thương vụ lên 93 triệu USD.

Hôm 30/8, Jackson đã bay sang Munich và chuẩn bị kiểm tra y tế. Nhưng chỉ vài giờ sau, Chelsea gọi điện yêu cầu anh quay lại London.

Nicolas Jackson trong trận chung kết UEFA Conference League giữa Chelsea và Betis trên sân Wroclaw, Ba Lan tối 28/5/2025. Ảnh: Reuters

Nguyên nhân đến từ chấn thương bất ngờ của Liam Delap trong trận thắng Fulham. Tiền đạo 21 tuổi rời sân ngay phút 14 vì đau cơ đùi sau, và dự kiến nghỉ thi đấu khoảng hai tháng. Điều này khiến Chelsea chỉ còn duy nhất Joao Pedro là trung phong lành lặn. "Bình thường hai tiền đạo là đủ", HLV Enzo Maresca nói sau trận. "Nhưng khi một người nghỉ nhiều tuần, chúng tôi không còn đủ tiền đạo nữa".

Quyết định này khiến ban lãnh đạo Bayern phẫn nộ. Giám đốc thể thao Max Eberl tỏ ra bất lực khi nói trên Sky: "Một thương vụ chỉ hoàn tất khi hợp đồng được ký. Jackson đã ở đây, nhưng rồi có chuyện xảy ra. Cuộc sống là vậy. Chúng tôi sẽ chờ xem điều gì tiếp theo".

Theo Bild, phía Jackson cũng phản đối việc Chelsea đổi ý, bởi anh đã sẵn sàng rời Anh để tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn. Nhưng Bayern và Chelsea mới chỉ đạt thỏa thuận bằng lời, chưa ký kết hợp đồng. Vì thế, CLB Anh có quyền hủy kèo.

Jackson gia nhập Chelsea từ Villarreal hè 2023 với giá 43 triệu USD, ghi 24 bàn tại Ngoại hạng Anh trong hai mùa giải. Tuy nhiên, sau khi Chelsea chiêu mộ Delap từ Ipswich Town và Joao Pedro từ Brighton hè này, Jackson tụt lại trong cuộc cạnh tranh vị trí. Anh kỳ vọng mở ra chương mới trong sự nghiệp khi sang Bayern, khi World Cup 2026 đang đến gần.

Chelsea sẽ trải qua lịch đấu dày đặc với 4 đấu trường, đòi hỏi tối thiểu hai trung phong. Maresca từng thử nghiệm Pedro Neto và cầu thủ 19 tuổi Tyrique George đá cao nhất, nhưng ông hiểu rằng chỉ Joao Pedro đá chính trong hai tháng là không khả thi. Giữ lại Jackson giúp Chelsea tránh rơi vào cảnh khủng hoảng nhân sự.

Dù vậy, Chelsea không dễ giải quyết thương vụ này. Tâm lý Jackson bị ảnh hưởng sau khi biết anh không còn được trọng dụng, nay lại phải quay lại Stamford Bridge khi chính anh từng được bật đèn xanh ra đi. Tiền đạo Senegal có thể không có tinh thần tốt nhất để chơi cho Chelsea.

Anh và người đại diện cũng chưa chấp nhận trở về London, tính đến tối 30/8.

Hoàng An (theo Athletic, Bild)