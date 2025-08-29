Newcastle chiêu mộ 'Messi cao 2 m'

Newcastle đạt thỏa thuận mua tiền đạo Nick Woltemade từ Stuttgart với giá ban đầu 99 triệu USD, và mở đường cho Alexander Isak tới Liverpool.

Tiền đạo 23 tuổi người Đức đã được Stuttgart cho phép rời đội từ hôm 28/8 để sang Anh kiểm tra y tế. Theo báo Đức Kicker, mức phí chuyển nhượng là 85 triệu euro (99 triệu USD), có thể tăng lên 105 triệu USD tùy thành tích của tiền đạo cao 1,98 m. Đây là thương vụ đắt giá nhất lịch sử Stuttgart, vượt xa kỷ lục cũ 41 triệu USD khi Benjamin Pavard sang Bayern năm 2019.

Cao lớn nhưng khéo léo, anh được CĐV Stuttgart ví như "Messi cao 2 m". Tiền đạo 23 tuổi hứa hẹn tận dụng tối đa những quả tạt từ Anthony Elanga, bản hợp đồng 55 triệu USD khác của Newcastle.

Woltermade trong màu áo Stuttgart ở Đức mùa 2024-2025. Ảnh: Shutterstock

Woltemade chỉ gia nhập Stuttgart mùa hè 2024 dưới dạng tự do từ Werder Bremen. Nhưng chỉ sau một năm, anh bùng nổ với 12 bàn tại Bundesliga và đoạt ngôi Vua phá lưới giải U21 châu Âu, góp công đưa Đức vào chung kết. Tiền đạo 23 tuổi còn hai lần khoác áo tuyển Đức, trở thành mục tiêu theo đuổi của Bayern trong cả mùa hè. Tuy nhiên, "Hùm Xám" không đáp ứng yêu cầu phí chuyển nhượng của Stuttgart, để Newcastle chen ngang.

Trước Woltermade, Newcastle đã thất bại khi hỏi mua hàng loạt tiền đạo như Hugo Ekitike, Benjamin Sesko, Joao Pedro hay Jorgen Strand Larsen. Thậm chí Alexander Isak, ngôi sao số một của họ, từ chối tập luyện nhằm gây sức ép ra đi. Do Callum Wilson cũng đã sang West Ham, Newcastle buộc phải chốt nhanh thương vụ với Stuttgart, giúp Woltermade vào Top 30 cầu thủ đắt giá nhất mọi thời.

Thương vụ Woltemade mở đường cho Isak gia nhập Liverpool. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh từng trả 110 triệu bảng (149 triệu USD) nhưng bị Newcastle từ chối. Khi đã có người thay thế, Newcastle được cho là sẽ cân nhắc nhả Isak nếu nhận khoảng 170 triệu USD, phí chuyển nhượng kỷ lục Ngoại hạng Anh.

Liverpool từ lâu xem Isak là mảnh ghép hoàn hảo để cạnh tranh tại Champions League, sau khi đã chi 137 triệu USD cho Florian Wirtz từ Leverkusen. Nếu thương vụ Isak thành công, chỉ trong một mùa hè, đội chủ sân Anfield sẽ hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng Anh.

Thị trường chuyển nhượng Anh sẽ đóng cửa cuối ngày 1/9. Và Isak sẽ là thương vụ được chờ đợi nhất trong thời gian còn lại.

Hoàng An tổng hợp