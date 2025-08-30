Fernandes giúp Man Utd thắng ở phút bù

Tiền vệ Bruno Fernandes ghi bàn phạt đền ở phút bù hiệp hai, giúp Man Utd thắng đội khách Burnley 3-2 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.

Phút bù hiệp hai, VAR can thiệp để trọng tài thổi phạt đền cho Man Utd, từ tình huống Amad Diallo bị kéo ngã trong cấm địa Burnley. Fernandes sút 11m chìm về góc trái, ấn định thắng lợi 3-2 kịch tính cho "Quỷ Đỏ".

Tình huống Burnley gỡ hòa 2-2. Ảnh: EPA

Phút 27, Man Utd mở tỷ số pha phản lưới nhà của tiền vệ Josh Cullen, trong tình huống cố định. "Quỷ Đỏ" trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ghi hai bàn đầu mùa giải Ngoại hạng Anh đều nhờ đối thủ đá phản. Ngoài tình huống này, chủ nhà còn phung phí hàng loạt cơ hội, trong đó có cú sút ra ngoài trước cầu môn trống của Amad Diallo.

Man Utd bỏ lỡ cơ hội và phải trả giá ở phút 55, khi tiền vệ Jacob Bruun Larsen tạt từ bên phải cho trung phong Lyle Foster lao xuống đệm cận thành gỡ hòa. Không cầu thủ chủ nhà nào kèm người tạt lẫn người sút trong tình huống này.

Man Utd tái lập thế dẫn bàn ở tình huống giao bóng ngay sau đó. Joshua Zirkzee đánh đầu làm tường cho Diogo Dalot thoát xuống bên trái cấm địa. Hậu vệ Bồ Đào Nha chuyền ngược ra cho Bryan Mbeumo sút cận thành tung lưới đội khách. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của một cầu thủ Man Utd mùa này.

"Quỷ Đỏ" lại bị gỡ hòa ở phút 66, từ một tình huống cố định. Thủ môn Altay Bayindir đẩy cú vô-lê của đối thủ không đủ xa, để tiền vệ Jaidon Anthony đá bồi cận thành vào lưới.

Xuân Bình