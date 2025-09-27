Xuất huyết trong mắt nguy hiểm không?

Mắt tôi bị va đập mạnh, có vệt đỏ như máu ở phần đồng tử, nhìn vướng nhưng không đau nhức. Tình trạng này nguy hiểm không, tôi cần làm gì? (Phong, 27 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Máu tụ phía trước mắt sau chấn thương nhiều khả năng là xuất huyết tiền phòng. Đây là tình trạng máu chảy vào khoang nằm giữa giác mạc và mống mắt - bình thường vốn chứa thủy dịch trong suốt. Khi các mạch máu ở mống mắt hoặc thể mi bị vỡ, máu thoát ra và lắng đọng ở vùng trước mắt, tạo thành vệt đỏ hoặc lớp máu có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Người bệnh xuất huyết tiền phòng thường có biểu hiện như thị lực mờ, cảm giác vướng, nhìn không rõ, một số trường hợp kèm sợ ánh sáng, đau nhức nếu nhãn áp tăng. Ở mức độ nhẹ, máu có thể tự tan trong vài ngày đến một tuần song vẫn tiềm ẩn nhiều biến chứng.

Xuất huyết tiền phòng thường có dấu hiệu máu trong mắt như bạn mô tả. Nguyên nhân là do máu chảy làm đổi màu chất lỏng trong suốt trong mắt được gọi là thủy dịch. Trường hợp xuất huyết ít hơn không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể quan sát được qua máy sinh hiển vi khi khám mắt.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng xuất huyết tiền phòng sau chấn thương mắt. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy thuộc vào lượng xuất huyết trong mắt, thị lực có thể bị cản trở đến mức bệnh nhân chỉ có thể nhận ra chuyển động của bàn tay hoặc nhìn thấy ánh sáng mờ. Một số người bị máu tích tụ có thể làm tăng áp lực trong mắt (tăng nhãn áp), gây đau nhức. Trường hợp nguy hiểm nhất là tăng nhãn áp do máu cản trở dòng lưu thông thủy dịch, có thể làm tổn thương dây thần kinh thị giác, giảm thị lực vĩnh viễn.

Với xuất huyết nhẹ, cơ thể có thể tự tái hấp thu máu sau vài ngày. Bạn chỉ cần nghỉ ngơi tại chỗ, nằm kê cao đầu một chút để máu lắng xuống, hạn chế vận động mạnh, theo dõi nhãn áp hàng ngày. Tùy vào tình trạng, bác sĩ có thể kê thêm thuốc để giảm đau, giảm viêm hoặc hạn chế tình trạng tăng nhãn áp. Nếu không cải thiện hoặc áp lực nội nhãn tăng cao, người bệnh cần được phẫu thuật để loại bỏ máu trong tiền phòng.

Tình trạng máu tụ trong mắt của bạn cần theo dõi thường xuyên. Nếu cảm thấy đau quá mức, máu lâu tan đi kèm với các dấu hiệu bất thường khác nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân và điều trị, tránh các biến chứng.

ThS.BS Lê Thanh Huyền

Trung tâm Mắt Công nghệ cao,

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh