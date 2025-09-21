Mắt tụ máu đột ngột có nguy hiểm?

Mắt phải của tôi đột nhiên bầm đỏ, tụ máu loang ở tròng trắng, không gây đau, khó chịu. Tình trạng này có nguy hiểm không, điều trị thế nào? (Linh Nga, 28 tuổi, Gia Lai)

Trả lời:

Xuất huyết (tụ máu) đột ngột ở mắt có thể gây lo lắng song không phải lúc nào cũng nguy hiểm. Tụ máu ở mắt thường gặp ở ba vị trí gồm dưới kết mạc (tròng trắng), tiền phòng (khoang nằm giữa mặt sau của giác mạc và mặt trước của mống mắt), sau nhãn cầu.

Tình trạng của bạn là do xuất huyết dưới kết mạc và thường không nguy hiểm. Máu chảy dưới lớp màng mỏng phủ bên ngoài lòng trắng tạo thành vết đỏ hoặc loang đỏ rõ rệt. Xuất huyết có thể xảy ra do hắt hơi mạnh, ho, gắng sức, chấn thương nhẹ, tăng huyết áp, rối loạn đông máu hoặc đôi khi không rõ nguyên nhân. Xuất huyết dưới kết mạc không gây đau, thường tự khỏi trong khoảng 1-2 tuần, không để lại di chứng. Tuy nhiên, nếu tái diễn thường xuyên, bạn nên kiểm tra huyết áp, tình trạng đông máu cùng các yếu tố toàn thân khác.

Với tụ máu tiền phòng, máu xuất hiện trong khoang chứa thủy dịch giữa vùng mống mắt và giác mạc (phần trước con ngươi). Nguyên nhân thường do chấn thương mạnh, biến chứng sau phẫu thuật hay bệnh mạch máu bất thường. Tụ máu tiền phòng có thể gây đau, mắt nhìn mờ và nhạy cảm với ánh sáng, tăng nhãn áp thứ phát.

Bác sĩ Tăng Ngọc Anh khám mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngoài hai trường hợp trên, mắt còn có khả năng bị tụ máu sau nhãn cầu rất nguy hiểm, có nguy cơ chèn ép thần kinh thị giác, gây đau dữ dội, sụp mi, lồi mắt và mất thị lực nhanh chóng nếu không xử lý kịp. Nguyên nhân có thể do chấn thương nặng vùng hốc mắt hay biến chứng sau phẫu thuật.

Bạn chưa chia sẻ rõ mức độ tụ máu thế nào. Do đó, để đảm bảo an toàn, tránh diễn tiến nặng hơn, bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa Mắt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

ThS.BS Tăng Ngọc Anh

Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM