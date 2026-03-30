Xuân Son sẵn sàng trước ngày đại chiến Malaysia

Chiều 30/3, đội tuyển tập buổi đầu trên sân Thiên Trường. Với Nguyễn Xuân Son (số 12), đây là sân đấu quen thuộc vì cũng là sân nhà của CLB Nam Định mà anh đang khoác áo. Bên cạnh Son, Nguyễn Văn Vĩ và cựu tiền vệ Nam Định Đỗ Hoàng Hên (phải) cũng không còn lạ lẫm với địa điểm này.
Khu vực thành phố Nam Định cũ chỉ có một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao và đã được đội tuyển Malaysia chọn làm nơi đóng quân. Vì vậy, tuyển Việt Nam phải chọn một khách sạn ở Hà Nam cũ, cách sân khoảng 30 km và 40 phút di chuyển bằng xe buýt.
Chiều 30/3, đội tuyển tập buổi đầu trên sân Thiên Trường. Với Nguyễn Xuân Son (số 12), đây là sân đấu quen thuộc vì cũng là sân nhà của CLB Nam Định mà anh đang khoác áo. Bên cạnh Son, Nguyễn Văn Vĩ và cựu tiền vệ Nam Định Đỗ Hoàng Hên (phải) cũng không còn lạ lẫm với địa điểm này.
Khu vực thành phố Nam Định cũ chỉ có một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao và đã được đội tuyển Malaysia chọn làm nơi đóng quân. Vì vậy, tuyển Việt Nam phải chọn một khách sạn ở Hà Nam cũ, cách sân khoảng 30 km và 40 phút di chuyển bằng xe buýt.
Trong phần khởi động, HLV thể lực Yoon Dong-hun (áo xanh) quan sát kỹ Xuân Son. Trước đó, tiền đạo nhập tịch dính chấn thương nhẹ ở cơ đùi phải, và chơi chưa thật sự ưng ý trong 45 phút hiệp hai trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0 hôm 26/3.
Tuy nhiên, Xuân Son khẳng định anh đã đạt thể trạng tốt nhất và sẵn sàng cho cuộc đấu Malaysia ngày mai.
Trong phần khởi động, HLV thể lực Yoon Dong-hun (áo xanh) quan sát kỹ Xuân Son. Trước đó, tiền đạo nhập tịch dính chấn thương nhẹ ở cơ đùi phải, và chơi chưa thật sự ưng ý trong 45 phút hiệp hai trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0 hôm 26/3.
Tuy nhiên, Xuân Son khẳng định anh đã đạt thể trạng tốt nhất và sẵn sàng cho cuộc đấu Malaysia ngày mai.
Hôm nay là ngày đặc biệt với Xuân Son, khi đón sinh nhật tròn 29 tuổi. "Tôi sẽ cố gắng ghi bàn và giúp Việt Nam thắng Malaysia", tiền đạo gốc Brazil nói trước buổi tập. "Đây còn là dịp đặc biệt khi tôi lần đầu được thi đấu cho đội tuyển quốc gia trên sân Thiên Trường, nơi tôi coi là nhà".
Tính từ khi ra mắt đội tuyển ở ASEAN Cup 2024, Son đã ghi 8 và kiến tạo 2 bàn sau 7 trận cho tuyển Việt Nam. Ở Đông Nam Á, anh đã ghi bàn vào lưới Singapore (3 bàn), Thái Lan, Myanmar (2) và Lào (1).
Ở buổi tập tại sân Thiên Trường, Son cho thấy tinh thần thoải mái. Anh cười nhiều, trong đó có khoảnh khắc bị Trần Đình Trọng (số 6) "xâu kim" khi chia đội đá ma.
Hôm nay là ngày đặc biệt với Xuân Son, khi đón sinh nhật tròn 29 tuổi. "Tôi sẽ cố gắng ghi bàn và giúp Việt Nam thắng Malaysia", tiền đạo gốc Brazil nói trước buổi tập. "Đây còn là dịp đặc biệt khi tôi lần đầu được thi đấu cho đội tuyển quốc gia trên sân Thiên Trường, nơi tôi coi là nhà".
Tính từ khi ra mắt đội tuyển ở ASEAN Cup 2024, Son đã ghi 8 và kiến tạo 2 bàn sau 7 trận cho tuyển Việt Nam. Ở Đông Nam Á, anh đã ghi bàn vào lưới Singapore (3 bàn), Thái Lan, Myanmar (2) và Lào (1).
Ở buổi tập tại sân Thiên Trường, Son cho thấy tinh thần thoải mái. Anh cười nhiều, trong đó có khoảnh khắc bị Trần Đình Trọng (số 6) "xâu kim" khi chia đội đá ma.
So với trận lượt đi thua Malaysia 0-4 tại sân Bukit Jalil vào tháng 6/2025, Việt Nam có thêm bốn gương mặt đáng chú ý, gồm Xuân Son, Hoàng Hên, Đoàn Văn Hậu (bên phải trong ảnh) và Trần Đình Trọng. Văn Hậu cũng vừa có 45 phút thi đấu trong hiệp hai trận thắng Bangladesh, kể từ lần gần nhất thi đấu cho đội tuyển vào tháng 6/2023.
Trận gần nhất Văn Hậu thi đấu với Malaysia là khi cùng Việt Nam thắng 3-0 tại vòng bảng ASEAN Cup 2022. Hậu vệ này có nhiều tình huống gây tranh cãi, trong đó khiến Azam Azmi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62 với va chạm ngoài biên.
So với trận lượt đi thua Malaysia 0-4 tại sân Bukit Jalil vào tháng 6/2025, Việt Nam có thêm bốn gương mặt đáng chú ý, gồm Xuân Son, Hoàng Hên, Đoàn Văn Hậu (bên phải trong ảnh) và Trần Đình Trọng. Văn Hậu cũng vừa có 45 phút thi đấu trong hiệp hai trận thắng Bangladesh, kể từ lần gần nhất thi đấu cho đội tuyển vào tháng 6/2023.
Trận gần nhất Văn Hậu thi đấu với Malaysia là khi cùng Việt Nam thắng 3-0 tại vòng bảng ASEAN Cup 2022. Hậu vệ này có nhiều tình huống gây tranh cãi, trong đó khiến Azam Azmi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62 với va chạm ngoài biên.
Vị trí gác đền cũng là lựa chọn khó khăn với ban huấn luyện, khi Đặng Văn Lâm (phải), Nguyễn Filip (giữa) và Trần Trung Kiên đều có phong độ tốt. Ở trận lượt đi, Filip được chọn, nhưng bất lực trước các pha dứt điểm khó của đối thủ.
Xét về kinh nghiệm, Trung Kiên thất thế hơn hai đàn anh.
Vị trí gác đền cũng là lựa chọn khó khăn với ban huấn luyện, khi Đặng Văn Lâm (phải), Nguyễn Filip (giữa) và Trần Trung Kiên đều có phong độ tốt. Ở trận lượt đi, Filip được chọn, nhưng bất lực trước các pha dứt điểm khó của đối thủ.
Xét về kinh nghiệm, Trung Kiên thất thế hơn hai đàn anh.
Khuất Văn Khang là trường hợp duy nhất gặp vấn đề thể trạng và phải tập riêng chiều nay. Tiền vệ sinh năm 2003 bị nhiều người hâm mộ chỉ trích trên mạng xã hội sau những pha xử lý thiếu chính xác ở hiệp hai trận thắng Bangladesh.
Khuất Văn Khang là trường hợp duy nhất gặp vấn đề thể trạng và phải tập riêng chiều nay. Tiền vệ sinh năm 2003 bị nhiều người hâm mộ chỉ trích trên mạng xã hội sau những pha xử lý thiếu chính xác ở hiệp hai trận thắng Bangladesh.
Những người hâm mộ ở Nam Định đứng theo dõi đội tuyển tập qua khe hở cổng sắt sân Thiên Trường. Sân đấu với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi dự kiến được lấp kín khán giả, để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đến lúc này, vé mệnh giá 300.000 đồng đã được bán hết, và còn một lượng nhỏ hai loại 200.000 và 400.000 đồng.
Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h ngày mai 31/3.
Trước trận, Malaysia bị LĐBĐ châu Á (AFC) xử thua 0-3 hai trận trước Nepal và Việt Nam, do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả mạo. Điều này khiến Malaysia mất ngôi đầu bảng F và vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 vào tay Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đội đều không coi cuộc tái đấu là thủ tục, mà quyết thắng để khẳng định vị thế.
Những người hâm mộ ở Nam Định đứng theo dõi đội tuyển tập qua khe hở cổng sắt sân Thiên Trường. Sân đấu với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi dự kiến được lấp kín khán giả, để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đến lúc này, vé mệnh giá 300.000 đồng đã được bán hết, và còn một lượng nhỏ hai loại 200.000 và 400.000 đồng.
Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h ngày mai 31/3.
Trước trận, Malaysia bị LĐBĐ châu Á (AFC) xử thua 0-3 hai trận trước Nepal và Việt Nam, do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả mạo. Điều này khiến Malaysia mất ngôi đầu bảng F và vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 vào tay Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đội đều không coi cuộc tái đấu là thủ tục, mà quyết thắng để khẳng định vị thế.
Hiếu Lương