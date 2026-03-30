Xuân Son sẵn sàng trước ngày đại chiến Malaysia

Chiều 30/3, đội tuyển tập buổi đầu trên sân Thiên Trường. Với Nguyễn Xuân Son (số 12), đây là sân đấu quen thuộc vì cũng là sân nhà của CLB Nam Định mà anh đang khoác áo. Bên cạnh Son, Nguyễn Văn Vĩ và cựu tiền vệ Nam Định Đỗ Hoàng Hên (phải) cũng không còn lạ lẫm với địa điểm này.

Khu vực thành phố Nam Định cũ chỉ có một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao và đã được đội tuyển Malaysia chọn làm nơi đóng quân. Vì vậy, tuyển Việt Nam phải chọn một khách sạn ở Hà Nam cũ, cách sân khoảng 30 km và 40 phút di chuyển bằng xe buýt.