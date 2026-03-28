Xuân Son: ‘Mọi thứ đều sai khi tôi không ghi bàn’

Hà NộiTiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son không quan tâm những bình luận về thể trạng và sẵn sàng đánh bại Malaysia.

Xuân Son thi đấu hiệp hai trận giao hữu Việt Nam thắng Bangladesh 3-0 hôm 26/3. Anh không ghi bàn với những bước chạy thiếu sự thanh thoát cho thấy dư âm từ chấn thương cơ đùi phải, đồng thời bị đặt nghi hoặc về việc thừa cân.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik không xác nhận Son thừa cân mà đề nghị kiểm tra lại. Đến hôm nay, đích thân tiền đạo sinh năm 1997 tỏ ý phủ nhận, khi cho rằng cơ thể anh to lớn không phải do mỡ mà là khối lượng cơ bắp.

Nguyễn Xuân Son (áo đỏ) thi đấu trong trận giao hữu Việt Nam thắng Bangladesh 3-0 trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội, ngày 26/3/2026. Ảnh: Ngọc Thành

"Cơ bắp thì khác với mỡ. Tôi không bận tâm quá nhiều về những gì người khác nói", Xuân Son nói. "Tôi tập trung vào bóng đá. Khi tôi ghi bàn, mọi thứ đều ổn. Nhưng mọi thứ đều sai khi tôi không ghi bàn".

Tiền đạo gốc Brazil cho biết vấn đề ở cơ đùi phải đã được xử lý và cảm thấy khỏe mạnh. "Tôi đã hồi phục tốt và đạt 100% thể lực cho trận đấu tiếp theo", Son nói thêm.

Hôm nay, Việt Nam vẫn tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYS). Đội sẽ di chuyển đến Ninh Bình vào ngày mai 29/3, để chuẩn bị khâu cuối cho trận gặp Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3.

Xuân Son nhấn mạnh toàn đội không xao nhãng và tập trung hoàn toàn vào mục tiêu chiến thắng. Bên cạnh đó, Son đã quá quen với sân đấu, nơi anh coi là nhà. Tiền đạo 29 tuổi cho biết: "Một trận đấu đặc biệt. Tôi đã mơ được thi đấu cho đội tuyển tại đây từ lâu rồi. Hy vọng đội tuyển chiến thắng và tôi có thể ghi bàn, để dành tặng người hâm mộ và cho chính tôi vì 30/3 là sinh nhật".

Trận gặp Bangladesh, cũng là lần đầu tiên sau 17 tháng, Son được đá cặp với đối tác ăn ý một thời Đỗ Hoàng Hên (tên Brazil là Hendrio). Tuy nhiên, cả hai chưa thể tái hiện hình ảnh song sát nguy hiểm, với một phần lý do là ban huấn luyện đề cao thử nghiệm nhân sự. Son cho rằng Hên chịu áp lực trong trận đầu chơi cho đội tuyển, và chưa có nhiều thời gian tập cùng các đồng đội. Vấn đề sẽ được giải quyết khi có thêm thời gian.

Hiếu Lương