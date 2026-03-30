HLV Malaysia quyết thắng Việt Nam để 'quên nỗi buồn bị loại'

Ninh BìnhKhông còn dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu, HLV Peter Cklamovski vẫn quyết tâm đánh bại chủ nhà Việt Nam nhằm tìm niềm an ủi sau án phạt ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

* Việt Nam - Malaysia: 19h thứ Ba 31/3, trên VnExpress.

Malaysia từng hạ Việt Nam 4-0 ở lượt đi bảng F trên sân Bukit Jalil ngày 10/6/2025. Tuy nhiên, họ sau đó bị xử thua 0-3 vì sử dụng 7 cầu thủ gốc nước ngoài nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo, cũng như trong trận đấu ra quân với Nepal. Hai kết quả đảo ngược đó khiến Malaysia mất đầu bảng, đồng thời để suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 rơi vào tay Việt Nam.

Trận đấu lượt về trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày mai vì vậy không còn ý nghĩa cạnh tranh chính thức. Tuy nhiên, HLV Cklamovski không có ý định buông xuôi. "Những gì đã xảy ra đè nặng lên tâm trí các tuyển thủ Malaysia vài tháng qua. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng biến nỗi buồn đó thành động lực để củng cố tinh thần cho họ", ông nói tại họp báo trước trận sáng 30/3. "Bây giờ, Malaysia chỉ để tâm vào những gì đội bóng có thể làm được. Các cầu thủ của tôi đều rất quyết tâm từ đầu đợt tập trung này, với mục tiêu phải đánh bại Việt Nam để quên đi nỗi buồn không qua được vòng loại Asian Cup".

HLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski dự họp báo tại sân Bukit Jalil ở Malaysia sáng 9/6/2025, một ngày trước cuộc tiếp đón Việt Nam thuộc lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Hai Tư

Malaysia đã không thắng Việt Nam từ lượt về bán kết AFF Cup 2014 (nay là ASEAN Cup). Tính rộng ra, trong hơn 20 năm qua, họ chỉ thắng hai, còn lại thua 13 và hòa hai trước Việt Nam. HLV Cklamovski xem thành tích đối đầu nghèo nàn này là một động lực khác. "Chúng tôi muốn đảo ngược lịch sử, vì 12 năm qua, Malaysia chưa thắng Việt Nam", nhà cầm quân người Australia tuyên bố. "Toàn đội sẽ cố gắng làm một điều gì đó thật đặc biệt cho đất nước, truyền cảm hứng cho cả nền bóng đá Malaysia và tạo đà tâm lý tốt cho các giải tiếp theo".

Việt Nam hiện giữ kỷ lục Đông Nam Á với chuỗi 12 trận thắng. Thất bại gần nhất là trước Thái Lan, với tỷ số 1-2, trong trận giao hữu vào tháng 9/2024. Sau đó, thầy trò Kim Sang-sik bất bại 16 trận, với 14 chiến thắng. So với trận lượt đi trên đất Malaysia, khi tái ngộ ngày mai, Việt Nam hứa hẹn còn mạnh hơn với sự trở lại của các ngôi sao như Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng bên cạnh ngoại binh mới nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

HLV Cklamovski không phủ nhận Việt Nam rất mạnh, cả về phong độ lẫn lực lượng. Nhưng, ông tự tin Malaysia sẽ chơi tốt và cố gắng kiểm soát cục diện trên sân. "Đợt tập trung vừa qua đạt chất lượng tốt nhất từ trước đến nay. Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ và không gì có thể đánh gục chúng tôi. Toàn đội dồn tâm huyết vào từng ngày tập luyện nhằm đạt điểm rơi phong độ cho trận đấu ngày mai", Cklamovski nhấn mạnh.

