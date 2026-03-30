Cựu thủ môn Malaysia: 'Chọn sân Thiên Trường là chiêu trò của Việt Nam'

Ninh BìnhAzmin Azram Abdul Aziz tin rằng Việt Nam chọn sân Thiên Trường để tiếp đón Malaysia, nhằm phát huy tối đa năng lực của Nguyễn Xuân Son.

Ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam chọn sân Bình Dương để lần lượt tiếp đón Lào và Nepal. Nhưng đến trận gặp Malaysia, LĐBĐ Việt Nam (VFF) chọn sân Thiên Trường, cũng là sân nhà của CLB Nam Định, ở Ninh Bình.

"Lựa chọn này là một chiêu trò, có chủ ý của Việt Nam", Azmin Azram nói với kênh truyền hình Malaysia Astro Arena hôm nay 30/3. "Thiên Trường là nơi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son thi đấu và tập luyện thường xuyên. Cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái".

Sân Thiên Trường chật kín khán giả đến xem trận Nam Định thắng Hà Tĩnh 1-0 ở vòng 26 V-League 2024-2025 vào ngày 22/6/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil cũng hạnh phúc khi lần đầu tiên được thi đấu cho đội tuyển quốc gia tại sân Thiên Trường. "Đó là ngôi nhà của tôi. Tôi hy vọng mình có thể ghi bàn và cùng đội tuyển chiến thắng", Xuân Son nói trước buổi tập cùng đội tuyển vào ngày 28/3.

Tuy nhiên, HLV Azmin Azram tin hàng thủ Malaysia có thể hóa giải được Xuân Son, đặc biệt khi có Dion Cools - trung vệ đang chơi cho Cerezo Osaka ở giải VĐQG Nhật Bản J-League 1. Azram cho biết: "Nhiệm vụ này không khó khăn với người giàu kinh nghiệm và trình độ cao như Cools. Cậu ấy có thể xử lý được áp lực trong bầu không khí như tại Thiên Trường".

Azmin Azram, sinh năm 1976, là cựu thủ môn tuyển Malaysia giai đoạn 1998-2004. Năm 2023, ông từng sang Việt Nam làm HLV thủ môn cho CLB Công an Hà Nội.

HLV thủ môn Azmin Azram Abdul Aziz (thứ hai từ phải sang, hàng đứng) làm việc tại CLB Công an Hà Nội vào năm 2023. Ảnh: Công an Hà Nội FC

Azmin hiểu sức nóng của Thiên Trường, sân đấu với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi, luôn đông khán giả nhất V-League từ 2018. Vé trận Việt Nam gặp Malaysia đã bán hết mệnh giá 300.000 đồng, chỉ còn một lượng nhỏ hai loại 200.000 và 400.000 đồng, nhưng dự kiến sẽ được bán hết trước trận.

Trước trận này, Malaysia bị LĐBĐ châu Á (AFC) xử thua 0-3 hai trận trước Nepal và Việt Nam, do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả mạo. Điều này khiến Malaysia mất ngôi đầu bảng F và vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 vào tay Việt Nam.

Tuy nhiên, trận đấu vẫn giữ được sức nóng khi cả Việt Nam và Malaysia đều muốn thắng để khẳng định sức mạnh. Việt Nam muốn trả món nợ thua 0-4 ở lượt đi, còn Malaysia muốn dứt mạch 12 năm không thắng Việt Nam trên sân khách cũng như khôi phục niềm tin từ người hâm mộ sau vụ gian lận nhập tịch.

Malaysia 4-0 Việt Nam

Theo nguồn tin của VnExpress, AFC đánh giá trận đấu có sự cạnh tranh và căng thẳng. Liên đoàn đề nghị chủ nhà Việt Nam thắt chặt an ninh trong buổi tập chính thức và trận đấu, đồng thời tăng cường kiểm soát khán giả.

Điều khiển trận đấu là tổ trọng tài người Hàn Quốc, gồm trọng tài chính Chae Shang-hyeop, hai trợ lý biên Yoon Jae-yeol và Bang Gi-yeol. Trọng tài thứ tư là Torphong Somsing, quốc tịch Thái Lan.

Hiếu Lương