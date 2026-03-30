HLV Kim Sang-sik: 'Tôi muốn thắng Malaysia 2-0'

Ninh BìnhHLV tuyển Việt Nam Kim Sang-sik đưa ra những đánh giá ở họp báo trước trận gặp Malaysia, thuộc lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

* Tiếp tục cập nhật

Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết HLV Kim Sang-sik

HLV tuyển Việt Nam Kim Sang-sik họp báo tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Đức Đồng

Việt Nam từng thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối trên sân Bukit Jalil vào ngày 10/6/2025. Tuy nhiên, đội được xử thắng 3-0, vì đối thủ sử dụng 7 cầu thủ gốc nước ngoài nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo. Malaysia còn bị xử thua 0-3 trước Nepal, sau khi thắng 2-0 ở lượt ra quân. Hai kết quả đảo ngược giúp Việt Nam chiếm ngôi đầu và suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 từ đối thủ.

Việt Nam đã không thua Malaysia kể từ lượt về bán kết AFF Cup 2014 (nay là ASEAN Cup), với tỷ số 2-4. Đội lỡ chung kết khi thua chung cuộc 4-5. Trong 20 năm qua, Việt Nam chỉ thua hai, còn lại thắng 13 và hòa hai trước Malaysia.

Việt Nam đang giữ kỷ lục Đông Nam Á với chuỗi 12 trận thắng liên tiếp. Thất bại gần nhất là trước Thái Lan, với tỷ số 1-2, trong trận giao hữu vào tháng 9/2024. Sau đó, thầy trò Kim Sang-sik bất bại 16 trận, với 14 chiến thắng.

Hiếu Lương