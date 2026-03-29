Cựu tuyển thủ Malaysia mong Việt Nam 'bị bẽ mặt' trên sân nhà

Azlan Johar kỳ vọng Malaysia hạ Việt Nam trên sân Thiên Trường ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, để chứng minh trận thắng trước đó không chỉ là may mắn.

Malaysia từng hạ Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối trên sân Bukit Jalil vào ngày 10/6/2025. Tuy nhiên, họ bị xử thua 0-3 vì sử dụng 7 cầu thủ gốc nước ngoài nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo.

"Nhiều người nói rằng chiến thắng của Malaysia tại Bukit Jalil là nhờ 7 cầu thủ, đang bị cấm thi đấu. Giờ là lúc để đáp trả những điều đó bằng màn trình diễn trên sân", Azlan Johar nói với báo Malaysia Arena Metro. "Malaysia không đến Việt Nam để phòng ngự mà để giành chiến thắng. Điều ấy sẽ làm bẽ mặt và chứng minh họ thật sự mạnh hơn đối thủ".

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Đến ngày 17/3/2026, LĐBĐ châu Á xử Malaysia thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu.

Azlan Johar, sinh năm 1963, từng thi đấu cho đội tuyển Malaysia giai đoạn năm 1983 đến 1987. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác bình luận bóng đá. Ở vụ bê bối của 7 cầu thủ nhập tịch, Johar nhiều lần chỉ trích LĐBĐ Malaysia (FAM) nhưng bảo vệ hình ảnh đội tuyển và các thành viên trong đội.

Bên cạnh trận Việt Nam, Malaysia còn bị xử thua 0-3 trước Nepal, sau khi thắng 2-0 ở lượt ra quân. Những kết quả đảo ngược khiến Malaysia mất ngôi đầu và suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 vào tay Việt Nam.

Trận tái đấu với Việt Nam vào ngày 31/3 theo lý thuyết chỉ còn mang tính thủ tục. Tuy nhiên, Azlan Johar kỳ vọng thầy trò HLV Peter Cklamovski không chỉ thi đấu hết sức mà là nền tảng để dập tắt những chỉ trích, và bắt đầu một hành trình mới.

"Đó sẽ không phải một chiến thắng bình thường mà mang tính danh dự và có thể là điểm khởi đầu cho sự hồi sinh", Johar cho hay. "Chiến thắng còn có thể khôi phục sự tự tin cho cầu thủ và niềm tin của người hâm mộ".

Tuy nhiên, Việt Nam đang giữ kỷ lục Đông Nam Á với chuỗi 12 trận thắng liên tiếp. Thất bại gần nhất là trước Thái Lan, với tỷ số 1-2, trong trận giao hữu vào tháng 9/2024. Sau đó, thầy trò Kim Sang-sik bất bại 16 trận, với 14 chiến thắng.

Trong khi đó, Malaysia đã không thắng Việt Nam kể từ lượt về bán kết AFF Cup 2014 (nay là ASEAN Cup), với tỷ số 4-2. Trong 20 năm qua, Malaysia chỉ thắng hai, còn lại thua 13 và hòa hai trước Việt Nam.

Tờ Arena Metro miêu tả trận thắng 4-0 cách đây một năm của Malaysia là "tia hy vọng" sau một thập kỷ lép vế trước Việt Nam, nhưng lại bị xử thua. "Những vết thương cũ chưa lành lại càng trở nên đau đớn hơn, khi chiến thắng đầy thuyết phục trước Việt Nam lại biến thành ác mộng kinh hoàng", bài viết trên Arena Metro có đoạn. "Ánh hào quang ở chiến thắng năm 2014 trên sân của Việt Nam được xem là liều thuốc tinh thần với cầu thủ".

Chuyên gia bóng đá Zulakbal Abd Karim thì mong đoàn quân của Cklamovski không nản lòng. "Hy vọng dự Asian Cup 2027 không còn. Điều duy nhất cần làm lúc này là bảo vệ danh dự ĐTQG", chuyên gia này cho biết.

So với trận đấu cách đây 9 tháng, Việt Nam được tăng cường thêm những ngôi sao, gồm Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, và đặc biệt là bộ đôi nhập tịch gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. "Các cầu thủ nhập tịch sẽ thử thách bản lĩnh của Malaysia", tờ New Straits Times giật tít.

Hiếu Lương