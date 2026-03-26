Việt Nam - Bangladesh: Hoàng Hên đá chính

Hà NộiBóng lăn lúc 19h. Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu quốc tế FIFA với đại diện Nam Á Bangladesh trên sân Hàng Đẫy, phường Ô Chợ Dừa.

Việt Nam đã gặp Bangladesh hai trận, đều ở vòng loại World Cup 2002. Khi đó, thầy trò Dido hòa 0-0 và thắng 4-0 trong vòng một tuần. Nguyễn Hồng Sơn lập cú đúp, còn Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Trung Vĩnh mỗi người ghi một bàn. Ở vòng loại năm đó, Việt Nam đứng nhì bảng và bị loại, còn Arab Saudi vào vòng loại tiếp theo.

Bangladesh và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 11/2/1973, khi Bangladesh là một trong những quốc gia châu Á sớm công nhận Việt Nam. Quan hệ kinh tế phát triển với thương mại hai chiều hàng trăm triệu USD mỗi năm. Bangladesh nhập khẩu nhiều xi măng, gạo, điện thoại từ Việt Nam, trong khi xuất khẩu sang Việt Nam các mặt hàng như đay, da và sản phẩm dệt may.

Bangladesh ở Nam Á với thủ đô Dhaka, diện tích khoảng 147.570 km² và dân số hơn 170 triệu người. Nước này giáp Ấn Độ ở ba phía, Myanmar ở đông nam và Vịnh Bengal ở phía nam. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Bengal, người Bengal chiếm khoảng 99% dân số. Bangladesh theo thể chế cộng hòa đại nghị, có Tổng thống Mohammed Shahabuddin và Thủ tướng Tarique Rahman. Quốc gia tuyên bố độc lập năm 1971 từ Pakistan. Nền kinh tế đạt GDP danh nghĩa khoảng 467 tỷ USD, đơn vị tiền tệ là taka.

Trong khi đó, Bangladesh thể hiện bộ mặt kém thuyết phục hơn với chỉ một chiến thắng trong 5 trận gần nhất, còn lại là hai hòa và hai thua. Đội bóng Nam Á gây bất ngờ khi thắng Ấn Độ 1-0 ở trận gần nhất, vòng loại Asian Cup ở Dhaka, với bàn duy nhất của tiền vệ Shekh Morsalin.

Việt Nam đang duy trì chuỗi kết quả tích cực với 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có bốn trận hạ Thái Lan ở chung kết và Singapore tại bán kết ASEAN Cup 2024. Gần nhất, đội tiếp tục đánh bại Lào 2-0 ở vòng loại Asian Cup.

Trung vệ 28 tuổi Lê Ngọc Bảo cũng sẽ lần đầu đá chính cho đội tuyển. Anh từng chơi một trận quốc tế, chỉ 30 phút cuối trận gặp Kyrgyzstan tại vòng bảng Asian Cup 2023. Ngọc Bảo thuộc biên chế Ninh Bình, đang chơi cho PVF-CAND theo dạng cho mượn.

Tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên lần đầu chơi cho đội tuyển Việt Nam, dù đối tác Nguyễn Xuân Son chỉ dự bị. Anh là một trong năm cầu thủ Hà Nội FC đá chính, bên cạnh Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hai Long và Phạm Tuấn Hải. Cả năm cầu thủ Hà Nội FC được triệu tập lên tuyển đều đá chính.

Sau khi sớm giành vé dự Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam bước vào trận giao hữu với Bangladesh trong tâm thế thoải mái, tạo điều kiện để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm lực lượng. Ông tự tin đội đang tiến bộ nhờ có thêm nhiều nhân tố chất lượng, nổi bật là sự trở lại của các hậu vệ Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu sau chấn thương và sự góp mặt của tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

HLV Kim Sang-sik (phải) trò chuyện với Trần Đình Trọng trong buổi tập trước trận đấu. Ảnh: Hiếu Lương

Tâm điểm của trận đấu là khả năng kết hợp giữa Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son, hai cầu thủ tấn công từng chơi ăn ý trong màu áo Nam Định. Họ được kỳ vọng tái hiện hiệu suất ấn tượng từng giúp CLB vô địch V-League 2023-2024. HLV Kim cho biết sự xuất hiện của Hoàng Hên giúp đội có thêm phương án tấn công, đồng thời mở ra nhiều cách bố trí chiến thuật linh hoạt trên hàng công.

Trong khi đó, Bangladesh bị đánh giá thấp hơn khi đứng thứ 181 FIFA và không còn cơ hội dự Asian Cup. Tuy vậy, đội khách vẫn sở hữu một số cầu thủ đáng chú ý như Hamza Choudhury, từng chơi tại Ngoại hạng Anh, cùng nhiều cầu thủ lai. Trận đấu được xem là bước chạy đà phù hợp cho Việt Nam trước khi đối đầu Malaysia tối 31/1 trên sân Thiên Trường ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Quang Dũng - Hiếu Lương - Hoàng An