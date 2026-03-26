Việt Nam - Bangladesh: Hoàng Hên đá chính

Đội hình xuất phát
Việt Nam: Văn Lâm - Tiến Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Ngọc Bảo, Văn Vĩ - Hai Long, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên - Tuấn Hải.
Dự bị: Filip, Trung Kiên, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Long, Văn Khang, Xuân Son, Quang Vinh, Nhật Minh, Gia Hưng, Việt Anh, Việt Cường.
Tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên lần đầu chơi cho đội tuyển Việt Nam, dù đối tác Nguyễn Xuân Son chỉ dự bị. Anh là một trong năm cầu thủ Hà Nội FC đá chính, bên cạnh Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hai Long và Phạm Tuấn Hải. Cả năm cầu thủ Hà Nội FC được triệu tập lên tuyển đều đá chính.
Trung vệ 28 tuổi Lê Ngọc Bảo cũng sẽ lần đầu đá chính cho đội tuyển. Anh từng chơi một trận quốc tế, chỉ 30 phút cuối trận gặp Kyrgyzstan tại vòng bảng Asian Cup 2023. Ngọc Bảo thuộc biên chế Ninh Bình, đang chơi cho PVF-CAND theo dạng cho mượn.
Phong độ
Việt Nam đang duy trì chuỗi kết quả tích cực với 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có bốn trận hạ Thái Lan ở chung kết và Singapore tại bán kết ASEAN Cup 2024. Gần nhất, đội tiếp tục đánh bại Lào 2-0 ở vòng loại Asian Cup.
Trong khi đó, Bangladesh thể hiện bộ mặt kém thuyết phục hơn với chỉ một chiến thắng trong 5 trận gần nhất, còn lại là hai hòa và hai thua. Đội bóng Nam Á gây bất ngờ khi thắng Ấn Độ 1-0 ở trận gần nhất, vòng loại Asian Cup ở Dhaka, với bàn duy nhất của tiền vệ Shekh Morsalin.
Vài nét về đất nước Bangladesh
Bangladesh ở Nam Á với thủ đô Dhaka, diện tích khoảng 147.570 km² và dân số hơn 170 triệu người. Nước này giáp Ấn Độ ở ba phía, Myanmar ở đông nam và Vịnh Bengal ở phía nam. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Bengal, người Bengal chiếm khoảng 99% dân số. Bangladesh theo thể chế cộng hòa đại nghị, có Tổng thống Mohammed Shahabuddin và Thủ tướng Tarique Rahman. Quốc gia tuyên bố độc lập năm 1971 từ Pakistan. Nền kinh tế đạt GDP danh nghĩa khoảng 467 tỷ USD, đơn vị tiền tệ là taka.
Bangladesh và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 11/2/1973, khi Bangladesh là một trong những quốc gia châu Á sớm công nhận Việt Nam. Quan hệ kinh tế phát triển với thương mại hai chiều hàng trăm triệu USD mỗi năm. Bangladesh nhập khẩu nhiều xi măng, gạo, điện thoại từ Việt Nam, trong khi xuất khẩu sang Việt Nam các mặt hàng như đay, da và sản phẩm dệt may.
Thống kê đối đầu
Việt Nam đã gặp Bangladesh hai trận, đều ở vòng loại World Cup 2002. Khi đó, thầy trò Dido hòa 0-0 và thắng 4-0 trong vòng một tuần. Nguyễn Hồng Sơn lập cú đúp, còn Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Trung Vĩnh mỗi người ghi một bàn. Ở vòng loại năm đó, Việt Nam đứng nhì bảng và bị loại, còn Arab Saudi vào vòng loại tiếp theo.