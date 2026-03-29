Tiền vệ Malaysia: 'Chúng tôi rất mạnh, đủ sức thắng Việt Nam'

Ninh BìnhTiền vệ Nooa Laine khẳng định Malaysia đủ khả năng hạ Việt Nam, dù phải làm khách trên sân Thiên Trường ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Sau khi những cựu HLV đội tuyển Malaysia như Rajagobal hay Dollah Salleh nhận định đội khách mạnh hơn ở Thiên Trường, đến lượt tiền vệ Malaysia lai Phần Lan lên tiếng. "Trận đấu tới chắc chắn rất khó khăn khi phải đá sân khách trước Việt Nam. Nhưng chúng tôi có một đội hình rất mạnh và đủ khả năng thắng", Laine nói trước trận đấu ở phường Nam Định.

Tiền vệ Nooa Laine tại sân bay Nội Bài, Hà Nội tối 28/3/2026. Ảnh: FAM

Laine sinh năm 2002 tại Phần Lan, từng chơi 64 trận ở giải VĐQG nước này, trước khi đầu quân Selangor ở Malaysia. Anh khoác áo đội tuyển Malaysia 17 trận từ năm 2023, có thể chơi vị trí trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm. Cầu thủ 23 tuổi khẳng định mục tiêu chiến thắng là điều không thay đổi, bất kể hoàn cảnh của đội tuyển. "Mỗi khi ra sân, tôi đều muốn thắng. Đây là trách nhiệm lớn khi khoác áo đội tuyển quốc gia và tôi sẽ cố gắng cật lực", anh nói thêm.

Phát biểu của Laine phần nào phản ánh quyết tâm của Malaysia, dù đội đã không còn cơ hội dự Asian Cup 2027. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã hủy hai chiến thắng của Malaysia trước Nepal và Việt Nam do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, đồng thời trừ sáu điểm. Quyết định này khiến "Hổ Malaya" mất đỉnh bảng F, qua đó trao suất trực tiếp dự vòng chung kết cho Việt Nam.

Trận đấu trên sân Thiên Trường mang ý nghĩa danh dự nhiều hơn điểm số với thầy trò HLV Peter Cklamovski. Giới chuyên môn Malaysia coi đây là cơ hội để đội tuyển chuộc lỗi và khép lại chiến dịch vòng loại theo cách tích cực.

Cựu tuyển thủ Razman Roslan kêu gọi các cầu thủ gạt bỏ những chỉ trích liên quan đến vụ gian lận giấy tờ để tập trung vào chuyên môn. "Malaysia cần tìm lại danh dự và phục hận khi gặp Việt Nam, bởi kết quả đối đầu trước đó giữa hai đội đã bị hủy bỏ", ông nói.

HLV Peter Cklamovski theo dõi học trò tập luyện sáng 29/3. Ảnh: FAM

Dù thiếu một số trụ cột, Malaysia vẫn giữ được bộ khung từng gây bất ngờ tại Asian Cup gần nhất, nơi họ cầm hòa Hàn Quốc 3-3. Ngoài ra, họ bổ sung những cầu thủ nhập tịch mới. Điều đó giúp HLV Cklamovski có trong tay 10 cầu thủ lai và ba người không có gốc gác Malaysia.

Trong đội hình hiện tại, Laine là nhân tố nổi bật. Anh góp mặt trong mọi trận đấu dưới thời HLV Cklamovski kể từ đầu năm 2025. Ở cấp CLB, tiền vệ phòng ngự này cũng thi đấu tới 39 trận, cho thấy nền tảng thể lực và sự ổn định cao.

Để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, Malaysia đã tập huấn tại Bangkok trong tuần qua trước khi sang Hà Nội tối 28/3. Laine đánh giá cao quá trình chuẩn bị của đội: "Chúng tôi trải qua thời gian tập luyện rất tốt. Sân bãi và điều kiện đều ổn, toàn đội đã sẵn sàng".

Ở chiều ngược lại, Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái khi đã chắc suất dự Asian Cup 2027. Chủ nhà cũng vừa thắng Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy tối 26/3. Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên dự kiến giúp đội tuyển tăng cường sức mạnh trên hàng công.

Dù vậy, Malaysia vẫn có cơ sở để tự tin. Trong lần đối đầu gần nhất vào tháng 6/2025, họ từng thắng Việt Nam 4-0, dù kết quả sau đó bị hủy. Vấn đề là liệu không còn 7 cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ, sức mạnh của Malaysia sẽ bị ảnh hưởng ra sao.

Trận đấu cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Malaysia. Bộ Thanh niên và Thể thao nước này đã lắp đặt màn hình lớn tại 15 địa điểm trên toàn quốc để cổ vũ đội tuyển, cho thấy sức hút và kỳ vọng dành cho thầy trò Cklamovski.

Hoàng An tổng hợp