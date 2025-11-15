Xử trí thế nào khi dịch tiết bọ xít bắn vào mắt?

Mắt tôi bị dịch tiết bọ xít bắn vào gây sưng đỏ, đau rát dữ dội và nhìn mờ. Tình trạng có nguy hiểm và điều trị ra sao? (Đức Dự, 33 tuổi, Đắk Lắk)

Trả lời:

Dịch tiết của bọ xít chứa axit hữu cơ mạnh, chủ yếu là formic axit và aldehyde. Ở mức độ nhẹ, dịch tiết từ bọ xít gây kích ứng, đỏ mắt, rát, chảy nước mắt. Trường hợp nặng hơn có thể làm viêm kết mạc, phù nề giác mạc (lớp trong suốt ở trước mắt), thậm chí gây loét, sẹo giác mạc từ đó làm giảm thị lực vĩnh viễn.

Bác sĩ Phúc kiểm tra mắt cho một nam thanh niên. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dịch tiết bọ xít bắn vào mắt rất nguy hiểm nếu bạn có giác mạc mỏng, do đó cần rửa mắt ngay lập tức bằng nước muối sinh lý (NaCl 0.9%). Nếu không có nước muối, bạn có thể dùng nước sạch, nước máy tạm thời rửa liên tục trong ít nhất 15-20 phút để làm loãng và rửa trôi axit. Bạn không dụi hoặc chà xát mắt tránh gây trầy xước giác mạc, không tự tra thuốc mỡ, thuốc có corticoid, mật ong hay nước lá cây... tránh làm tình trạng viêm nhiễm nặng hơn.

Sau khi rửa mắt, bạn cần đến chuyên khoa Mắt để được kiểm tra giác mạc. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc giảm viêm, kháng sinh, nước mắt nhân tạo... tùy mức độ tổn thương. Nếu rửa mắt ngay và điều trị sớm, phần lớn người bệnh sẽ hồi phục thị lực sau khoảng vài ngày đến một tuần. Nếu chậm trễ rửa mắt hoặc không đi khám, người bệnh có thể tổn thương giác mạc sâu, nguy cơ cao để lại sẹo hoặc giảm thị lực vĩnh viễn.

ThS.BS Dương Minh Phúc

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM