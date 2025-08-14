Mổ cận sớm khôi phục thị lực

TP HCMAnh Đức, 28 tuổi, hai mắt cận 1,75 độ, mắt phải kèm loạn 0,5 độ, được bác sĩ xóa cận khôi phục thị lực không cần đeo kính.

Trung bình mỗi ngày anh Đức làm việc 8-10 tiếng trước màn hình máy tính khiến thị lực dần suy giảm, hay mỏi kèm khô mắt. Anh đến Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM mổ cận.

ThS.BS Tăng Ngọc Anh, Phó khoa Mắt, cho biết anh Đức có độ cận thấp và không thay đổi trong 6 tháng qua, mổ sớm sẽ giúp phục hồi thị lực nhanh hơn, giảm nguy cơ tăng độ theo thời gian. Kết quả sàng lọc trước mổ của anh Đức như chụp bản đồ giác mạc, chụp cắt lớp võng mạc, kiểm tra đáy mắt, siêu âm bán phần sau, xét nghiệm máu, khám tiền mê... đáp ứng điều kiện phẫu thuật cận thị. Bác sĩ mổ cận bằng phương pháp SMILE Pro - chỉ mất 10 giây chiếu laser trên mỗi mắt.

Bác sĩ mổ cận cho anh Đức bằng công nghệ SMILE Pro. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Một ngày sau mổ, anh có thể nhìn rõ mà không cần kính. Thị lực đạt 10/10 một tuần sau đó, mắt cũng không có cảm giác mỏi khi làm việc với máy tính.

Bác sĩ Ngọc Anh cho biết thực tế chỉ định xóa cận không phụ thuộc hoàn toàn vào số độ cận, mà còn bao gồm mức độ ảnh hưởng của tật khúc xạ đến chất lượng sống, nhu cầu cá nhân và tình trạng sức khỏe của mắt. Có người chỉ cận nhẹ, dưới 2 độ nhưng làm việc nhiều với màn hình điện tử, thường xuyên di chuyển, chơi thể thao hoặc gặp hội chứng mỏi mắt, đeo kính gặp không ít bất tiện, thậm chí ảnh hưởng tới hiệu suất công việc hay sinh hoạt hàng ngày.

Nếu độ cận đã ổn định trong vòng 6-12 tháng và giác mạc đủ điều kiện, mổ cận sớm không những an toàn mà còn giúp mắt phục hồi nhanh hơn, giảm nguy cơ tăng độ trong tương lai.

Thị lực của anh Đức cải thiện trong tuần đầu tiên tái khám sau mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Với người trẻ có nhu cầu cải thiện thị lực để phục vụ công việc, học tập hay chơi thể thao, bác sĩ khuyến nghị có thể phẫu thuật sớm, tránh chờ đến khi cận nặng.

Nguyễn Minh