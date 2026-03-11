Xóa bớt sắc tố trên mặt thiếu nữ

TP HCMMảng bớt xuất hiện trên má phải của Mai từ nhỏ, dần chuyển màu nâu đen lan rộng che gần nửa mặt cô gái 18 tuổi.

BS.CKI Quách Thị Bích Vân, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tổn thương này thuộc nhóm bớt sắc tố, thường nằm ở lớp bì. Nhiều trường hợp bớt sắc tố có xu hướng thay đổi theo tuổi, nhất là giai đoạn dậy thì. Nguyên nhân là do sự biến động nội tiết có thể kích thích hoạt động của melanocyte - tế bào sản xuất melanin khiến sắc tố tăng sinh mạnh hơn. Đồng thời, vùng mặt tiếp xúc ánh nắng thường xuyên làm tổn thương đổi màu rõ rệt.

Điều trị bớt sắc tố cần nhiều thời gian. Bác sĩ Vân chỉ định phương pháp laser pico cho Mai khoảng 10 lần. Công nghệ sử dụng xung cực ngắn tác động theo cơ chế quang cơ, phá vỡ hạt sắc tố thành các mảnh siêu nhỏ để cơ thể đào thải dần. Khác với cơ chế nhiệt đơn thuần, phương pháp này hạn chế tổn thương mô xung quanh, giảm nguy cơ tăng sắc tố sau viêm.

Bác sĩ sử dụng laser pico điều trị bớt sắc tố cho Mai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau bắn laser, vùng da có hiện tượng ửng đỏ nhẹ và sậm màu thoáng qua, đôi khi có chấm xuất huyết nhẹ. Khoảng cách giữa các lần bắn được duy trì 4 tuần một lần để da phục hồi hoàn toàn và bác sĩ theo dõi khả năng đáp ứng.

Sau 5 lần, mảng bớt của Mai nhạt khoảng 70%, ranh giới mờ dần, gần giống với màu da. Mai cần chống nắng nghiêm ngặt nhằm hạn chế tăng sắc tố sau viêm. Người bệnh phải sử dụng kem chống nắng phổ rộng, che chắn kỹ và tái khám định kỳ để bác sĩ điều chỉnh năng lượng phù hợp. Tăng sắc tố sau viêm xảy ra thường ở mức độ nhẹ và có thể kiểm soát bằng chăm sóc da đúng cách.

Vết bớt của Mai nhạt màu đáng kể sau 5 lần điều trị bằng laser. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Vân, với một số loại bớt sắc tố, can thiệp sớm có hiệu quả khi mật độ sắc tố chưa dày và chưa lan rộng. Tuy vậy, thời điểm điều trị cần cá thể hóa, dựa trên loại tổn thương, độ sâu sắc tố cũng như khả năng hợp tác điều trị (đối với trẻ nhỏ). Người bệnh cần đến bệnh viện, có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ chẩn đoán đúng loại bớt và xây dựng phác đồ điều trị lâu dài giúp kiểm soát sắc tố an toàn.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi