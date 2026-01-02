Có thể xóa bớt sắc tố bẩm sinh màu đỏ không?

Tôi có mảng bớt sắc tố màu đỏ ở nửa má trái gây mất tự tin. Công nghệ nào xóa bớt hiệu quả? (Vân Anh, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời:

Bớt sắc tố bẩm sinh là những mảng da sậm màu, không gây nguy hiểm, song đôi khi ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và tâm lý, nhất là ở vị trí mặt, cổ hoặc tay. Tùy loại sắc tố, chúng có thể có màu nâu, đen, xanh xám. Những người có vết bớt màu đỏ như bạn, hoặc tím thẫm là do bệnh lý dị dạng mao mạch máu. Bệnh lý này không tự thoái triển mà diện tích vết bớt lớn dần theo tỷ lệ trưởng thành của cơ thể, có thể gây biến chứng như loét, chảy máu nếu không chăm sóc đúng cách.

Không phải lúc nào cũng xóa hoàn toàn, nhưng thẩm mỹ bằng laser kết hợp chăm sóc da và theo dõi y khoa có thể làm mờ bớt đến 80-90%, giúp da đều màu hơn. Laser hoạt động theo nguyên lý quang nhiệt chọn lọc, sử dụng bước sóng phù hợp để tác động chính xác lên các mạch máu giãn mà không làm tổn thương mô xung quanh. Năng lượng laser được hemoglobin trong mạch máu hấp thu, chuyển thành nhiệt, gây đông máu và xơ hóa lòng mạch, khiến mạch thoái triển, vết bớt đỏ dần nhạt màu. Một số công nghệ phổ biến như Laser Q-switched Nd:YAG thường cần nhiều lần điều trị (6-10 buổi), giãn cách 4-6 tuần tùy loại bớt và đáp ứng của da.

Bác sĩ Thủy đang điều trị các vấn đề liên quan đến sắc tố da bằng máy laser Fotona SP Dynamis. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên điều trị tại cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu và thiết bị chuẩn y khoa, vì nếu dùng laser kém chất lượng hoặc người thực hiện kém kỹ thuật, nguy cơ để lại sẹo, chảy máu, loét là rất cao. Điều trị bớt sắc tố bẩm sinh bằng laser nhìn chung an toàn nếu được thực hiện đúng chỉ định. Sau khi chiếu laser, vùng da có thể hơi đỏ thẫm và sưng trong vài ngày. Bạn cần chăm sóc da bằng cách giữ vùng điều trị sạch, tránh gãi hoặc chà xát, bôi thuốc theo đơn của bác sĩ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bác sĩ khám trực tiếp và sử dụng máy soi da (Dermoscopy) hoặc hệ thống phân tích da kỹ thuật số (Visia) để xác định chính xác loại bớt sắc tố, từ đó xây dựng phác đồ laser phù hợp. Máy laser Fotona SP Dynamis Nd:YAG có ưu thế trong điều trị bớt dị dạng mạch máu, với bước sóng 1064 nm phát ra các xung năng lượng cao, phá vỡ mạch máu giãn. Năng lượng laser có thể điều chỉnh chính xác, tập trung tác động vào vùng dị dạng mà không làm tổn thương mô xung quanh.

BS.CKI Bế Thu Thủy

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội