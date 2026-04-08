Xăm hình che sẹo lồi gây kích ứng

TP HCMChị Bình, 34 tuổi, xăm hình để che sẹo lồi vùng ngực từ một năm trước, sau đó sẹo ngày càng lớn, đau ngứa.

Ban đầu, sẹo lồi chỉ khoảng 2 cm, xuất hiện sau một đợt mụn trứng cá. Vì mất tự tin, chị xăm phủ hình hoa nhiều màu để che sẹo. Sau vài tuần, vùng xăm căng tức, dày lên rõ rệt, bề mặt sần cứng và sẹo lan rộng mất kiểm soát.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, giải thích sẹo lồi xuất hiện khi da tăng sinh collagen vượt mức cần thiết để làm đầy vết thương ban đầu, tạo thành khối gồ, căng bóng. Khác với sẹo phẳng, loại sẹo này rất nhạy cảm với các tác động cơ học như cào gãi, chấn thương.

Khi xăm hình, các mũi kim xăm đâm hàng trăm lần lặp lại tạo ra các vi chấn thương liên tục trên nền da vốn đã tạo sẹo. Đồng thời, mực xăm đưa vào da có thể trở thành yếu tố kích thích, làm bùng phát phản ứng viêm tại chỗ. Hệ quả là quá trình tăng sinh collagen bị thúc đẩy mạnh hơn nữa, sẹo dày lên và lan rộng hơn theo thời gian.

Không chỉ làm sẹo nặng hơn, xăm trên nền sẹo lồi còn khiến điều trị sẹo phức tạp. Mực xăm như vàng, cam hoặc các tông sáng thường khó loại bỏ hơn so với màu đen. Những sắc tố này ít hấp thụ năng lượng laser, đòi hỏi phải mất nhiều lần điều trị hơn và hiệu quả cũng kém ổn định.

Bác sĩ sử dụng laser pico xóa xăm trên nền sẹo lồi cho chị Bình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Duy chỉ định xóa xăm cho chị Bình bằng laser KTP YAG Fotona StarWalker QX theo liệu trình nhiều buổi, mỗi tháng một lần kết hợp theo dõi sát phản ứng của mô sẹo. Laser pico phá vỡ các hạt sắc tố mực xăm thành kích thước siêu nhỏ để cơ thể đào thải dần, hạn chế gây tổn thương mô xung quanh so với các công nghệ cũ, nhờ đó giảm nguy cơ làm tổn thương thêm mô sẹo. Tuy nhiên, việc điều trị vẫn cần thực hiện thận trọng, năng lượng được điều chỉnh phù hợp và có thể phối hợp thêm các phương pháp kiểm soát sẹo lồi nhằm hạn chế nguy cơ kích thích tăng sinh trở lại.

Sau 3 lần xóa bằng laser pico, hình xăm của chị Bình mờ rõ, các vùng mực xanh - đen giảm sắc độ đáng kể, ranh giới hình xăm nhạt dần. Tuy nhiên, các tông màu sáng như vàng, cam, tốc độ đáp ứng chậm hơn nên cần thêm nhiều buổi điều trị để đạt hiệu quả như mong muốn.

Các mực xăm màu tối đã mờ đáng kể sau ba lần xóa bằng laser pico. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Duy, nguyên tắc điều trị sẹo lồi là kiểm soát tình trạng tăng sinh, có thể bằng nitơ hoặc tiêm triamcinolone, trước khi thực hiện bất kỳ can thiệp thẩm mỹ nào. Chỉ khi sẹo ổn định, mới có thể cân nhắc các bước tiếp theo như xử lý sắc tố hoặc cải thiện thẩm mỹ. Do đó, người có sẹo nên đến bệnh viện khám, để các bác sĩ Da liễu - Thẩm mỹ Da đánh giá chính xác loại sẹo và hướng xử trí phù hợp.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi