Điều trị sẹo lồi ở ngực như thế nào?

Tôi bị sẹo lồi vết mổ ở ngực đã 5 năm, bề mặt gồ cao và hơi ngứa. Tình trạng này có thể điều trị bằng phương pháp nào? (Gia Phú, 36 tuổi, Vĩnh Long)

Trả lời:

Vùng ngực, đặc biệt khu vực sát xương ức, là một trong những vị trí dễ hình thành sẹo lồi nhất do da căng và dễ cọ xát. Với sẹo lồi đã kéo dài 5 năm như trường hợp của anh, điều trị cần kết hợp nhiều phương pháp để đạt hiệu quả tốt và hạn chế tái phát.

Hiện nay, phương pháp điều trị sẹo lồi kích thước nhỏ phổ biến nhất là tiêm nội tổn thương bằng triamcinolone. Hoạt chất này giúp ức chế viêm, làm mô sẹo mềm dần, giảm kích thước và giảm cảm giác căng ngứa - triệu chứng mà anh đang gặp phải.

Bác sĩ có thể kết hợp phương pháp áp nitơ lỏng để hiệu quả tối ưu hơn với một số trường hợp đặc biệt. Nếu sẹo còn đỏ hoặc viêm nhẹ, giãn mạch, laser YAG xung dài được chỉ định nhằm giảm đỏ, giảm viêm, tiêu hủy mạch máu và thúc đẩy quá trình tái tạo mô lành. Nếu sẹo lồi kèm tăng sắc tố hoặc thâm lâu năm, bác sĩ có thể bổ sung laser Pico để phá vỡ melanin, giúp vùng sẹo sáng màu hơn và hài hòa với da xung quanh.

Bác sĩ Duy tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Người bị sẹo lồi cần kiên trì điều trị vì đây là dạng sẹo có xu hướng tái phát. Thông thường, người bệnh cần thực hiện nhiều buổi theo từng giai đoạn, kết hợp chăm sóc da phù hợp và theo dõi sát để điều chỉnh phác đồ khi cần. Nếu sẹo căng, đỏ, ngứa nhiều hoặc tiếp tục to dần, anh nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da khám sớm để bác sĩ đánh giá mức độ và lựa chọn phác đồ phù hợp.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7