Xạ trị giảm triệu chứng ung thư phổi di căn

Hà NộiÔng Lễ, 67 tuổi, yếu liệt do ung thư phổi di căn xương, sau 5 buổi xạ trị có thể cải thiện vận động.

Ông Lễ được chẩn đoán ung thư phổi tế bào nhỏ di căn từ hai năm trước, đã điều trị phác đồ đa mô thức kết hợp hóa trị và thuốc miễn dịch. Gần đây, ông đau nhiều, kém đáp ứng thuốc giảm đau, đi lại khó khăn, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám.

Kết quả chụp CT cho thấy ông có khối u lớn 4,5 cm ở rốn phổi phải, nhiều tổ chức di căn hai thùy phổi, hạch trung thất (lồng ngực), hố thượng đòn, xương cột sống. ThS.BS Vương Ngọc Dương, Phó khoa Xạ trị, cho biết hai tổn thương di căn lớn ở vùng đốt sống ngực và đốt sống thắt lưng là nguyên nhân chính khiến người bệnh đau, yếu liệt chi. Bác sĩ chỉ định xạ trị khu vực này để giảm nhẹ triệu chứng.

Bác sĩ Dương cho hay ung thư di căn xương làm tổn thương cấu trúc xương, xâm lấn chèn ép rễ thần kinh hoặc tủy sống, tăng kích thích gây đau dữ dội, rối loạn vận động. Các loại thuốc giảm đau thông thường hoặc thuốc nhóm opioid có thể kiểm soát đau nhưng hiệu quả đáp ứng phụ thuộc từng người bệnh. Nếu người bệnh đáp ứng, hiệu quả giảm đau thường giảm dần theo thời gian, cần tăng liều khi dùng kéo dài, nhất là khi khối u di căn xương tiếp tục phát triển gây đau tăng cả về cường độ, tần suất.

Xạ trị giảm nhẹ là phương pháp sử dụng bức xạ ion hóa nhằm phá hủy DNA, tiêu diệt tế bào ung thư nhưng không triệt căn mà chỉ thu nhỏ khối u để giảm các triệu chứng như đau, chảy máu, chèn ép. Phương pháp này tác động thẳng vào khối u di căn, góp phần giảm đau.

Bác sĩ chỉ định xạ trị giảm nhẹ cho người bệnh theo liệu trình 5 buổi, từ buổi thứ hai đã giảm đau lưng, hết yếu chi, khôi phục vận động. Hết liệu trình, người bệnh có thể tự đi lại và sinh hoạt, chất lượng cuộc sống cải thiện. Trên thang đánh giá mức độ đau 0-10, người bệnh đã giảm 8-9 điểm xuống còn 2-3 điểm, không còn đau dữ dội.

Ung thư phổi tế bào nhỏ là loại ung thư xuất phát từ tế bào thần kinh nội tiết có nhân nhỏ trong phổi, chiếm khoảng 15% tổng số ca, nhưng là loại ung thư phổi ác tính nhất, tốc độ phát triển nhanh. Ung thư phổi tế bào nhỏ có hai giai đoạn khu trú và lan tràn. Hầu hết bệnh nhân khi phát hiện đã ở giai đoạn lan tràn, tế bào ung thư di căn hai bên phổi, hạch bạch huyết, di căn xa tới xương và não bộ, ngay cả khi khối u nguyên phát ở phổi còn nhỏ cũng hạn chế chỉ định phẫu thuật, theo bác sĩ Dương.

Hiện, các phác đồ điều trị đa mô thức phối hợp hóa trị, miễn dịch và xạ trị giúp người bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ kéo dài thời gian, cải thiện chất lượng sống.

