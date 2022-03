'Will Smith đã chọn cách hành xử tệ nhất với Chris Rock'

Thay vì vả vào mặt người dẫn chương trình, Will Smith có thể đáp trả bằng việc tuyên bố cảm thấy bị xúc phạm và yêu cầu được xin lỗi.

Đọc nhiều ý kiến ủng hộ hành động lên sân khấu tát đồng nghiệp của Will Smith trong lễ troa giải Oscar 2022, tôi không đồng tình. Trong vụ việc này, đồng ý rằng Chris Rock đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng khi dùng ngoại hình của người khác để làm trò cười trong một chương trình trực tiếp được cả thế giới theo dõi. Hành động đó chắc chắn đã gây tổn thương lớn cho nạn nhân (vợ của Will Smith). Vì thế, anh ta xứng đáng bị dạy cho một bài học nhớ đời vì hành động đáng xấu hổ của mình.

Tuy nhiên, có phải cứ nhất thiết dùng nắm đấm mới có thể xử lý được vấn đề? Cách xử sự của Will Smith trong vụ việc này cũng thật đáng hổ thẹn. Thay vì tỏ ra lịch sự, tế nhị trong một sự kiện lớn, Will lại chọn sử dụng bạo lực ngay trên sân khấu, trước ánh mắt của hàng triệu khán giả thế giới.

Thật may là Chris cũng có bản lĩnh sân khấu và vẫn giữ được bình tĩnh để tiếp tục chương trình. Sẽ thế nào nếu anh ta vì bị tát bất ngờ mà lao vào đánh nhau tay đôi với Will Smith? Nếu vậy, có lẽ vụ ẩu đả của hai người sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, hình ảnh danh tiếng của Oscar cũng sẽ bị vấy bẩn.

Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi rằng, nếu không làm vậy thì Will Smith sẽ phải ứng xử thế nào khi thấy vợ mình bị body shaming? Thực ra, điều đó không khó, nam tài tử hoàn toàn có thể xử sự như một quý ông lịch thiệp, nhẹ nhàng lên sân khấu ngay lúc đó, và thay vì vả vào mặt người dẫn chương trình, anh ta có thể đáp trả bằng một vài câu nói thẳng thắng rằng vợ chồng anh cảm thấy bị xúc phạm bởi những trò đùa lố lăng, miệt thị người khác như vậy. Thậm chí, Will có thể tuyên bố không đứng chung sân khấu với Chris Rock nữa nếu không nhận được lời xin lỗi công khai.

>> Càng nhân nhượng càng bị 'body shaming'

Nếu làm vậy, tôi tin hiệu ứng từ phía khán giả sẽ tốt hơn rất nhiều. Người ta sẽ thấy đồng cảm và ủng hộ Will tuyệt đối thay vì chỉ trích ngược hành vi côn đồ của anh với đồng nghiệp. Tiếc rằng, điều đó đã không xảy ra và Will Smith đã chọn phương án tệ nhất đó là lên sân khấu tát thẳng vào mặt Chris Rock trước sự bàng hoàng của các nghệ sĩ và khán giả. Để rồi, sau tất cả, Will lại phải đi xin lỗi kẻ đã lôi mình ra làm trò đùa và biện minh rằng vì tình yêu và trách nhiệm nên phải hành động như vậy. Điều đó thật ngớ ngẩn.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạo lực luôn không đáng được cổ súy. Điều đó chẳng khác gì việc bạn bị người khác chửi rồi không kiềm chế được bản thân, lao vào đánh họ thừa sống thiếu chết, để rồi hậu quả sau đó là vướng vòng lao lý, từ người bị hải trở thành kẻ phạm tội hành hung. Không biết người khác nghĩ sao, nhưng riêng tôi không hề muốn chồng mình dùng nắm đấm đánh người để bảo vệ mình. Nếu ai cũng cổ vũ cho bạo lực "nhân danh tình yêu và sự bảo vệ" thì không biết xã hội này sẽ loạn thế nào?

Hãy luôn sẵn sàng bảo vệ người thân yêu của bạn nhưng là với một cách hành xử văn minh trước đám đông.

Thạc Anh

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.