'Will Smith không thể nhân danh tình yêu để đánh người'

'Tôi thấy lạ khi nhiều người Việt trên mạng lại bênh vực cho hành động của Will Smith, bạo lực không phải đáp án cho mọi vấn đề'.

Bê bối giữa Will Smith - tài tử nhận giải Nam chính xuất sắc - và danh hài Chris Rock đã trở thành chủ đề được quan tâm nhất tại Oscar 2022. Khoảnh khắc Will Smith lên sân khấu trao giải để tát thẳng vào mặt nam đồng nghiệp sau câu đùa khiếm nhã với vợ mình lập tức gây nên nhiều tranh cãi. Chứng kiến hành động đó, phần đông người xem đều lên tiếng chỉ trích trò đùa quá chớn của danh hài người Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ phản ứng đánh người của ngôi sao phim "King Richard".

Độc giả Đốc tờ Hảo Hảo thẳng thắn phê phán hành động dùng bạo lực của Will Smith: "Tôi thấy lạ khi nhiều người Việt trên mạng lại bênh vực cho hành động của Will Smith. Không phải tự dưng mà đại đa số người xem đều phản đối hành động đó. Có nhiều cách để đáp lại một lời châm chọc, còn riêng đánh người là hành hung. Đơn giản vậy thôi. Huống gì lời châm chọc đó là trong khuôn khổ một buổi lễ lớn tầm thế giới, và hài độc thoại luôn là một phần của buổi lễ.

Tôi cũng không nghĩ câu đùa đó của Chris Rock là hay. Nhưng hài độc thoại đôi khi còn gây tranh cãi nhiều hơn thế và không chừa một ai. Ngay cả Tổng thống Mỹ ngồi dưới vẫn bị đem ra giễu cợt. Việc bình phẩm mà không hiểu rõ bối cảnh là một thói quen của nhiều người Việt, theo tôi điều đó rất không ổn. Will Smith đã ở trong làng giải trí nhiều năm, hiểu rất rõ bối cảnh đó, nên phản ứng bạo lực của anh ta mới bị mọi người lên án".

Đồng quan điểm, bạn đọc Sunflower220320 nhận định: "Bất luận lý do gì, đánh người là hành vi không được phép (trừ khi là tự vệ). Ở đây lại còn là đánh đồng nghiệp trên sân khấu lớn, được phát trực tiếp trước sự chứng kiến của hàng chục triệu người khắp thế giới. Cho dù nhân danh tình yêu, và sự đùa cợt là vô duyên, Will Smith cũng không thể giải quyết bằng nắm đấm như vậy. Tôi thấy thất vọng về hành động vô văn hóa của những người làm văn hóa.

Tất nhiên, tôi rất ghét và phản đối cả hành động đùa quá chớn của Chris Rock. Tuy nhiên, nếu muốn phản đối, Will Smith hoàn toàn có thể dùng lời nói để đáp lại, kiểu như: "Anh im miệng đi, anh không thấy xấu hổ khi miệt thị ngoại hình người khác à?". Nếu làm vậy, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rất khác, vừa đủ để nhận được sự đồng cảm của khán giả cả thế giới. Chồng tôi mà thể hiện thế này để bênh vực vợ thì có lẽ tôi sẽ thấy xấu hổ nhiều hơn chứ chẳng hề tự hào gì".

Nhiều nghệ sĩ, nhất là trong lĩnh vực hài, đã chỉ trích hành động của Will Smith. Nữ diễn viên Mandy Moore, tài tử Jim Carrey, nhà hoạt động nhân quyền Janai Nelson... đều đồng loạt lên tiếng cho rằng hành động của Smith sẽ cổ xúy cho phong trào tấn công nghệ sĩ trên sân khấu nói riêng và bạo lực trong xã hội nói chung.

Nhấn mạnh việc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn chưa bao giờ là một hành động đáng được cổ súy, độc giả Đọc khẳng định: "Người có văn hóa và vô văn hóa khác nhau ở chỗ đó. Cũng là người ta tông xe trúng mình khiến bản thân bị gãy chân, nếu tôi thay vì kiện người ta ra tòa, lại hành hung người đó thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Xã hội mà ai cũng cho mình quyền dùng nắm đấm thì tất sẽ loạn. Tôi thấy đa số khán giả đều chê cách hành xử của Will Smith. Để thỏa mãn bức xúc nhất thời đó, người khác hoàn toàn có thể kiện anh ta ra tòa vì xâm hại thân thể".

"Bạo lực không phải đáp án cho mọi vấn đề", bạn đọc Quynhnguyen05102204 kết lại: "Tôi không đồng tình với câu đùa vô duyên của Chris Rock, nhưng cũng cực kỳ phản đối hành động hành hung của Will Smith. Vấn đề ở đây là Will Smith đã có thể chọn một cách ứng xử khác, và để cho cả thế giới cười vào mặt của Chris Rock. Nhưng không, anh ấy đã chọn hành hung vào đêm mà anh ta có được tượng vàng Oscar. Và hậu quả là khán giả không nhắc đến khoảnh khắc tôn vinh ấy, họ chỉ nhớ tới hành động bạo lực và sự việc không hay xảy ra trước đó.

Có một câu nói của Ralph Waldo Emerson mà tôi rất tâm đắc: 'Don't get up set with people or situations, both are powerless without your reaction' (tạm dịch: 'Đừng buồn bã vì mọi người hay hoàn cảnh, cả hai đều chẳng có chút sức mạnh nào khi thiếu đi sự phản ứng của bạn'. Mọi người có thể tung hô bạo lực nếu muốn, còn điều tôi muốn nói ở đây, đó là bạo lực không phải đáp án cho mọi vấn đề".

