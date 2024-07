Vô sinh sau tai nạn chấn thương vùng kín

TP HCMAnh Vĩnh, 31 tuổi, bị tai nạn giao thông, vùng kín chấn thương, dẫn đến tắc nghẽn tinh trùng gây vô sinh.

Sau đại phẫu điều trị chấn thương vỡ bàng quang, đại trực tràng và tổn thương vùng kín, anh Vinh hồi phục 85% nhưng bác sĩ chưa thể đánh giá những tổn thương sâu ở cơ quan sinh dục. Tháng 6, anh và bạn gái đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, phát hiện tinh dịch không có tinh trùng, đồng nghĩa vô sinh.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, IVF Tâm Anh TP HCM, cho biết chấn thương gây tắc nghẽn ống dẫn tinh, tinh trùng không thể thoát ra ngoài khi xuất tinh, xuất tinh ngược dòng, giãn tĩnh mạch thừng tinh. Đây là nguyên nhân chính khiến anh Vĩnh vô sinh.

"Ống dẫn tinh là cơ quan mỏng manh và đặc biệt nhạy cảm ở nam giới, mọi chấn thương dù nhẹ ở vùng sinh dục như va chạm, té ngã đều có thể gây tổn thương, bế tắc", bác sĩ Huy nói.

Nam giới vô sinh do tắc nghẽn sau chấn thương vùng kín khá thường gặp tại IVF Tâm Anh TP HCM, tỷ lệ khoảng 40%. Nhiều trường hợp chấn thương vùng sinh dục từ nhiều năm trước ở tuổi dậy thì hoặc trong độ tuổi sinh sản, tổn thương diễn tiến âm thầm và dần gây vô sinh.

Bệnh nhân thường được chỉ định phẫu thuật thông nối ống dẫn tinh, chờ hồi phục và có khả năng xuất tinh tự nhiên. Theo bác sĩ Huy, trường hợp của anh Vinh đặc biệt và phức tạp hơn, bởi xét nghiệm di truyền ghi nhận thêm đột biến vi mất đoạn gene AZFc (mất tiểu vùng c trên nhiễm sắc thể Y). Sau phẫu thuật thông nối ống dẫn tinh, tiên lượng tinh hoàn vẫn có thể ngừng sinh tinh, teo nhỏ, cơ hội sinh con gần như không có.

Bác sĩ Huy xây dựng phác đồ tối ưu nhất cho bệnh nhân là thực hiện kỹ thuật vi phẫu micro-TESE, tìm tinh trùng để trữ đông bảo tồn khả năng sinh sản. Trong cuộc phẫu thuật, bác sĩ đồng thời thông nối ống dẫn tinh và giải quyết tình trạng giãn tĩnh mạch thừng tinh, điều trị toàn diện cho anh Vinh.

Bác sĩ Huy cùng ê kíp mở tinh hoàn bên phải, dùng hệ thống kính vi phẫu có độ phóng đại gấp 20 lần chọn lọc được 39 mẫu ống sinh tinh tiềm năng. Chuyên viên phòng lab xé mô, soi tìm dưới hệ thống kính hiển vi đảo ngược có độ phóng đại 200 lần tìm được gần 30 tinh binh, trữ đông bằng kỹ thuật thủy tinh hóa đảm bảo cho hai chu kỳ thụ tinh ống nghiệm (IVF).

"Tôi có thể an tâm tổ chức đám cưới vào cuối năm", anh nói, thêm rằng sau kết hôn sẽ trở lại bệnh viện để thụ tinh ống nghiệm và sinh con.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy (thứ hai, bên trái) cùng ê kíp thực hiện kỹ thuật micro-TESE. Ảnh minh họa: Phương Trinh

Theo bác sĩ Huy, tai nạn giao thông là nguyên nhân phổ biến không chỉ gây chấn thương đa cơ quan mà nguy cơ cao chấn thương ở vùng kín, âm thầm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nam giới trẻ năng động cũng có nguy cơ chấn thương vùng sinh dục khi hoạt động thể chất, chơi các môn thể thao đối kháng như đá banh, võ thuật, trượt ván mạo hiểm...

Do đó, nên cẩn trọng khi chơi các môn thể thao hay hoạt động đối kháng mạnh, chú trọng bảo hộ vùng sinh dục, lưu ý an toàn tham gia giao thông phòng va đập vào vùng kín. Khi chấn thương, cần đến bệnh viện để được khám toàn diện, điều trị kịp thời. Với những chấn thương ở vùng sinh dục hoặc các vùng lân cận như tạng chậu, sau can thiệp tối thiểu 3 tháng cần đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản để khám và đánh giá sức khỏe sinh sản.

Ngoài ra, nam giới kết hôn một năm chưa có con, hoặc người đang độc thân có dấu hiệu teo tinh hoàn tiền sử tổn thương vùng sinh dục, mắc bệnh quai bị, hay có các dấu hiệu bất thường khác nên đi khám. Tùy tình trạng, bác sĩ chỉ định phương pháp phù hợp. Phương pháp micro-TESE giúp nam giới vô tinh tăng hy vọng tìm kiếm được tinh binh và có con. Một số trường hợp nên cân nhắc trữ tinh trùng, bảo tồn khả năng sinh sản cho tương lai.

Hoài Thương

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi