Vô sinh sau hai lần mang thai ngoài tử cung

TP HCMChị Hoài, 27 tuổi, hai lần mang thai ngoài tử cung phải cắt hai vòi trứng và xén góc tử cung dẫn đến vô sinh.

Lần đầu, chị Hoài mang thai ngoài tử cung ở vị trí ống dẫn trứng bên trái. Đây là tình trạng nguy hiểm, bởi thai phát triển lớn và ăn sâu vào niêm mạc ống dẫn trứng gây căng giãn và có thể dẫn đến vỡ vòi tử cung, xuất huyết ồ ạt đe dọa tính mạng thai phụ. Chị Hoài được phẫu thuật cắt vòi trứng trái kịp thời.

Lần thứ hai, thai nằm vị trí nối tiếp giữa ống dẫn trứng bên phải và tử cung. Bác sĩ cắt ống dẫn trứng còn lại và xén một phần ở góc tử cung của chị Hoài. Mất cả hai ống dẫn trứng đồng nghĩa chị Hoài không còn khả năng thụ thai tự nhiên. Phương pháp duy nhất để có con là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), song chị phải chờ ít nhất một năm để tử cung hồi phục mới có thể mang thai.

Đầu năm 2025, vợ chồng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh TP HCM) để IVF. ThS.BS Nguyễn Thị Thủy đánh giá tử cung chị Hoài hồi phục tốt, dự trữ buồng trứng chưa suy giảm, tiên lượng tỷ lệ IVF thành công cao.

ThS.BS Nguyễn Thị Thủy (bên phải) tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Thanh Luận

Bác sĩ Thủy kích thích buồng trứng với liều lượng thuốc phù hợp chị Hoài, thu 15 noãn trưởng thành. Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng khỏe mạnh của người chồng tiêm vào mỗi bào tương noãn, nuôi cấy trong hệ thống tủ động học thu được 6 phôi ngày 5 loại tốt.

Chị Hoài có tiền sử phẫu thuật cắt xén góc tử cung, cần hạn chế tối đa nguy cơ đa thai nhằm tránh các biến chứng thai kỳ đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi. Do đó, mỗi phôi thai được trữ đông riêng, mục tiêu là chuyển chỉ một phôi chất lượng cho người bệnh.

Sau khi được bác sĩ Thủy chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện bằng phác đồ cá thể hóa, chị Hoài được chuyển một phôi vào tử cung, đậu thai ngay. Thai kỳ hiện 11 tuần, phát triển khỏe mạnh. Với số phôi còn lại, vợ chồng chị có thể sinh thêm con trong tương lai.

Thai ngoài tử cung xảy ra khi phôi thai không thể di chuyển về tử cung mà làm tổ ngay ống dẫn trứng. Nguyên nhân thường do vi khuẩn làm tổn thương niêm mạc của vòi trứng, cản trở quá trình di chuyển của phôi thai. Một số trường hợp do tình trạng lạc nội mạc tử cung làm tăng nguy cơ thai ngoài tử cung. Ngay cả khi thực hiện IVF, bác sĩ đặt phôi ở vị trí thuận lợi, người bệnh vẫn có thể mang thai ngoài tử cung vì phôi vẫn có thể di chuyển đến vị trí khác để làm tổ.

Bác sĩ Thủy khuyến cáo phụ nữ nên theo dõi thai kỳ đều đặn để phát hiện tình trạng thai ngoài tử cung sớm, điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nặng đe dọa tính mạng. Trường hợp phụ nữ có tiền sử thai ngoài tử cung, khi điều trị IVF nên tuân thủ các chỉ định của bác sĩ giúp tối ưu hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi