TP HCMVợ chồng chị Hương không có con không rõ nguyên nhân, 3 năm sau quyết định thụ tinh trong ống nghiệm.

ThS.BS Trần Ngọc Vân Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết chỉ số dự trữ buồng trứng của chị Hương, 33 tuổi, vẫn tốt. Kinh nguyệt của chị đều, đánh giá thấy hai ống dẫn trứng thông. Chồng chị, anh Thái, 35 tuổi, không có bất thường ở cơ quan sinh sản, số lượng và chất lượng tinh trùng trong ngưỡng bình thường.

Bác sĩ Vân Anh cho biết vô sinh chưa rõ nguyên nhân chiếm khoảng 10-30% các trường hợp vô sinh hiếm muộn. Chưa rõ nguyên nhân không có nghĩa là không có nguyên nhân, do y học hiện nay chưa thể lý giải và tầm soát các nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn trong các trường hợp này. Tuy nhiên, thời gian mong con càng lâu thì khả năng có thai tự nhiên càng giảm. Sau khi nghe bác sĩ phân tích, vợ chồng chị Hương, anh Thái quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Bác sĩ chọc hút được 13 trứng trưởng thành, nuôi cấy được 12 phôi ngày 5. Lần đầu chuẩn bị niêm mạc để chuyển phôi cho chị Hương, bác sĩ Vân Anh phát hiện polyp trong lòng tử cung, niêm mạc chưa tốt. Đây là nguyên nhân thường gặp khiến thai khó làm tổ, gây vô sinh, tùy vào vị trí và kích thước, polyp có thể hoạt động như một dị vật gây ra phản ứng viêm nhẹ và ngăn cản phôi làm tổ. Chị Hương được sử dụng thuốc để tái tạo lớp niêm mạc tử cung và chuẩn bị nội mạc tử cung lần hai. Chị đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi, hiện thai hơn 6 tháng.

Bác sĩ Vân Anh tư vấn cho một người bệnh vô sinh không rõ nguyên nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Vô sinh vô căn là tình trạng một cặp vợ chồng quan hệ tình dục đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng không thể thụ thai sau một năm (hoặc 6 tháng đối với phụ nữ trên 35 tuổi), song các xét nghiệm tìm nguyên nhân vô sinh đều có kết quả bình thường.

Theo bác sĩ Vân Anh, vô sinh vô căn có thể xuất phát từ việc trứng hoặc tinh trùng có bất thường về mặt di truyền mà xét nghiệm thông thường không phát hiện được. Hoặc tinh trùng không có khả năng xuyên qua vỏ trứng để thụ tinh, phôi thai không thể bám vào niêm mạc tử cung để phát triển, lạc nội mạc tử cung thể nhẹ không được phát hiện qua siêu âm, người vợ có vấn đề về miễn dịch, rối loạn chức năng ống dẫn trứng... Phương pháp điều trị thường bao gồm thay đổi lối sống, kích thích buồng trứng và giao hợp tự nhiên đúng thời điểm, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc IVF. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào phương pháp điều trị.

Các đôi vợ chồng gặp tình trạng này nên sớm gặp bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ sinh sản được tư vấn cụ thể, lên kế hoạch điều trị phù hợp, tăng tỷ lệ có thai.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi