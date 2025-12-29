Vô sinh do trứng 'lão hóa' như tuổi mãn kinh

TP HCMChị Liên 28 tuổi nhưng buồng trứng lão hóa như phụ nữ mãn kinh, vô sinh 6 năm mới thụ tinh trong ống nghiệm thành công có con.

"Đây là bệnh nhân trẻ tuổi đầu tiên có toàn bộ trứng bất thường mà chúng tôi tiếp nhận", Thạc sĩ Lê Thị Thu Thảo, phó Lab Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) nói, giải thích tình trạng này thường chỉ gặp ở những phụ nữ lớn tuổi do quá trình lão hóa tự nhiên. Ở phụ nữ trẻ tuổi, bất thường có thể xuất hiện ở vài trứng và thường không xác định được nguyên nhân rõ ràng, có thể liên quan yếu tố di truyền.

Chị Liên tiền căn trứng bất thường không rõ nguyên nhân. Vợ chồng điều trị hai chu kỳ IVF tại một bệnh viện thu hàng chục trứng nhưng toàn bộ bất thường về hình thái và chất lượng, không thu được phôi.

Toàn bộ trứng của chị Liên có hình thái móp méo, bất thường. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đầu năm ngoái, họ đến IVF Tâm Anh TP HCM, tìm gặp bác sĩ Phạm Thị Mỹ Tú. Thăm khám ban đầu cho thấy chị Liên có dự trữ buồng trứng tốt, xét nghiệm nhiễm sắc thể chưa ghi nhận bất thường. Nỗi lo về tình trạng trứng kém tái diễn trong chu kỳ IVF tiếp theo, khả năng thấp khó thu được phôi vẫn còn đó. Trường hợp này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước tiếp, thực hiện thêm một chu kỳ IVF khác. Bác sĩ Tú xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng với liều lượng thuốc phù hợp cho chị Liên, chọc hút được 17 trứng trưởng thành.

Tại phòng lab ISO 6, thạc sĩ Thảo, dùng kính hiển vi đảo ngược độ phóng đại gấp 200 lần quan sát thấy toàn bộ trứng có hình thái móp méo, màng ngoài và tế bào chất bên trong đều bất thường. Chuyên viên tách trứng, ghi nhận 4 trứng quan sát được thể cực và tế bào chất để thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng tạo phôi. Hợp tử được chuyển vào bên trong phòng lab ISO 5 siêu sạch, tối ưu về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, nuôi cấy trong hệ thống tủ time-lapse trang bị camera quan sát liên tục và tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI). Họ thu được 3 phôi ngày 3, trong đó một phôi loại 4 phân chia bất thường phải bỏ. Hai phôi còn lại được trữ đông.

Chị Liên được bác sĩ Tú chuyển cùng lúc hai phôi vào tử cung, trong đó một phôi đậu thai. Con gái chị Liên chào đời nặng 3,3 kg ở tuần thai 39, khỏe mạnh.

Hệ thống lab-trong-lab tiêu chuẩn ISO 5 tăng hiệu quả nuôi cấy phôi. Ảnh: IVF Tâm Anh

Chất lượng trứng là một trong các yếu tố then chốt quyết định khả năng mang thai. Tại IVF Tâm Anh TP HCM, quy trình lọc rửa, tách trứng, lọc rửa tinh trùng, thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện trong phòng lab ISO 6. Phôi được nuôi cấy trong phòng lab ISO 5. Thiết kế "lab-trong-lab" này giúp tăng khả năng ổn định môi trường xung quanh để phôi và giao tử phát triển tốt nhất. Nhờ đó thống kê năm 2021 - 2024, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP HCM trung bình đạt 80,1%, ở nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần trước đó là 71,9%.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi