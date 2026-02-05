Vô sinh do nhiều 'trứng lép'

TP HCMChị Kiều 39 tuổi, vô sinh hai năm do nhiều nang trứng rỗng, không có noãn, cuối cùng có con nhờ phôi duy nhất thụ tinh trong ống nghiệm.

Bác sĩ Lê Xuân Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), cho biết người bệnh lớn tuổi, dự trữ buồng trứng (AMH) suy giảm, siêu âm đầu chu kỳ kinh ghi nhận 8-9 nang trứng. Bác sĩ dự kiến kích thích buồng trứng với liều lượng phù hợp cho chị Kiều, chọc hút một lần và thụ tinh ống nghiệm tạo phôi, song hầu hết nang trứng rỗng và chất lượng kém.

Đây là tình trạng nang trứng vẫn đáp ứng thuốc kích thích và phát triển, nhưng bên trong không chứa noãn, hoặc trứng kém chất lượng dẫn đến thoái hóa. Nguyên nhân có thể do người bệnh lớn tuổi, rối loạn nội tiết, mắc các bệnh lý liên quan sức khỏe sinh sản hoặc không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ đổi sang phác đồ gom trứng tích lũy nhiều chu kỳ cho chị Kiều. Sau hai chu kỳ chọc chút, chị có 7 trứng trưởng thành. Chất lượng trứng kém dẫn đến nhiều phôi ngừng phát triển sớm, chỉ thu được 2 phôi ngày 6 loại 3. Bác sĩ chuyển cùng lúc 2 phôi đậu thai nhưng thai sinh hóa.

Sau một năm dừng điều trị, vợ chồng chị thực hiện chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm thứ hai. Bác sĩ Nguyên gom trứng tích lũy 3 lần, thu được 3 trứng đủ điều kiện để thụ tinh ống nghiệm, số còn lại đều rỗng hoặc thoái hóa. Lần này, họ chọn gói nuôi cấy phôi cao cấp. Chuyên viên phôi học chọn lọc tinh trùng chất lượng tốt tiêm vào mỗi trứng giúp tăng tỷ lệ thụ tinh. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo với camera quan sát liên tục. Kết quả, vợ chồng chị Kiều còn đúng một phôi ngày 5 loại 3.

Bác sĩ Nguyên xây dựng phác đồ chuẩn bị nội mạc tử cung tối ưu, chuyển phôi duy nhất vào tử cung chị Kiều. Thai nhi hiện 32 tuần, phát triển khỏe mạnh.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng Lab IVF Tâm Anh TP HCM thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng. Ảnh: Nguyễn Trung

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, khoảng 60% ca bệnh thuộc nhóm lớn tuổi, dự trữ buồng trứng thấp, chất lượng trứng kém kèm các bệnh lý phức tạp. Các phác đồ như gom trứng, gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ, cùng công nghệ nuôi cấy phôi cao cấp đã giúp hàng nghìn người bệnh có con của chính mình dù với số trứng và phôi ít ỏi.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo phụ nữ nên kết hôn và sinh đủ con trước 35 tuổi. Vợ chồng kết hôn một năm không có con nên khám sức khỏe sinh sản và điều trị sớm giúp rút ngắn thời gian và giảm chi phí. Trường hợp phụ nữ đã kết hôn nhưng chưa muốn có con hoặc còn độc thân, có thể trữ đông trứng để bảo tồn khả năng sinh sản.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi