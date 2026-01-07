Vô sinh do ít trứng kèm lạc nội mạc tử cung

TP HCMChị Hương vô sinh do dự trữ buồng trứng suy giảm kèm bệnh lý lạc nội mạc tử cung, cuối cùng thụ tinh ống nghiệm thành công, có con ở tuổi 38.

Chị Hương từng ba lần chuyển phôi thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) không thành công. Một lần chị đậu thai nhưng con mất sớm khi vừa vài tháng tuổi do tứ chứng Fallot - bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm.

Năm ngoái, vợ chồng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, tìm cách điều trị lần cuối, nếu không thành sẽ dừng lại. ThS.BS Trần Ngọc Vân Anh ghi nhận dự trữ buồng trứng (AMH) của chị Hương chỉ còn 1.3 ng/ml (bình thường 2.2-6.8 ng/mL). Chất lượng trứng cũng suy giảm làm tăng tỷ lệ phôi lỗi nhiễm sắc thể, tỷ lệ đậu thai thấp, còn tỷ lệ sảy thai hoặc dị tật tăng cao. Chị Hương còn có tình trạng lạc nội mạc tử cung, đôi khi đi kèm tình trạng viêm, ảnh hưởng khả năng tiếp nhận phôi của nội mạc tử cung, phôi khó làm tổ.

Người bệnh bị suy giảm dự trữ buồng trứng nên bác sĩ tư vấn gom noãn để tăng khả năng tạo được phôi tốt. Chị được lên phác đồ kích thích buồng trứng vừa giúp nang noãn phát triển vừa ổn định tình trạng lạc nội mạc tử cung trước khi chuyển phôi.

Sau hai lần gom noãn và thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của chồng, chị Hương có 4 phôi, gồm một phôi ngày 3, một phôi ngày 5 và hai phôi ngày 6. Chị mong muốn được chuyển phôi sớm vì lý do cá nhân. Bác sĩ Vân Anh chuyển một phôi tươi ngày 3 vào buồng tử cung người bệnh, tận dụng nội tiết sinh lý trong quá trình kích thích buồng trứng để nội mạc tử cung phát triển tự nhiên.

Chị Hương đậu thai ngay, hiện thai hơn 12 tuần. Các phôi còn lại được trữ đông. Chị đang theo dõi thai kỳ tại Trung tâm Sản phụ khoa.

Chuyên viên phôi học kiểm tra hình thái và sự phát triển của phôi trong phòng nuôi cấy. Ảnh: IVF Tâm Anh

Bác sĩ Vân Anh cho hay có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mang thai tự nhiên của phụ nữ. Trường hợp gặp nhiều tình trạng bệnh lý chồng chéo như chị Hương không chỉ gây khó có con mà còn làm giảm tỷ lệ IVF thành công.

Phụ nữ vô sinh do đa tác động nên thăm khám tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản uy tín để được tầm soát kỹ và toàn diện các nguyên nhân, nâng cao tỷ lệ điều trị thành công.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi