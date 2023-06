Vô sinh do DNA của tinh trùng phân mảnh

Sự phân mảnh khiến DNA tinh trùng bị tổn thương, dẫn tới khó thụ thai tự nhiên và tỷ lệ sảy thai cũng cao hơn.

DNA tinh trùng bất thường có thể dẫn đến rối loạn trong quá trình sinh sản. Một số nghiên cứu chỉ ra tổn thương DNA và nhiễm sắc thể của tinh trùng có liên quan đến vô sinh nam và giảm tỷ lệ thụ thai tự nhiên. Mức độ tổn thương DNA của tinh trùng có liên quan đến khả năng sinh sản thấp, không thu được phôi nang, cản trở sự phát triển của phôi sau khi cấy phôi, tăng nguy cơ sảy thai tái phát, giảm cơ hội cấy ghép thành công và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người.

Theo đó, sự phân mảnh DNA của tinh trùng xảy ra khi DNA được giữ bên trong đầu tinh trùng bị tổn thương và các sợi bị đứt ra. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh nam mà không thể chẩn đoán được từ xét nghiệm tinh trùng đơn giản.

Hầu hết xét nghiệm tinh trùng sẽ kiểm tra các thông số cơ bản như: số lượng tinh trùng trên mỗi ml, hình thái (kích thước và hình dạng) và khả năng vận động (khả năng bơi theo đường thẳng). Cả ba yếu tố này đều quan trọng khi xem xét khả năng sinh sản của nam giới, còn xét nghiệm phân mảnh DNA lại thường bị bỏ qua.

Sự phân mảnh DNA của tinh trùng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của nam giới, giảm khả năng thụ thai tự nhiên và dễ gây ra sảy thai. Ảnh: IVF London

Xét nghiệm phân mảnh DNA của tinh trùng có thể giúp các chuyên gia sinh sản đề xuất phương pháp điều trị sinh sản phù hợp ngay từ lần đầu tiên, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Hoặc nếu nam giới và đối tác đã thụ tinh trong ống nghiệm thất bại hay bị sẩy thai tái phát, việc kiểm tra chất lượng DNA trong tinh trùng là điều cần thiết.

Tổn thương DNA có thể xảy ra trong quá trình sản xuất tinh trùng hoặc khi nó đang được lưu trữ trong cơ thể của người đàn ông. Sự đứt gãy chuỗi DNA thường do stress oxy hóa gây nên, tạo ra các gốc tự do tấn công phân tử DNA. Do đó, sự phân mảnh DNA của tinh trùng thường liên quan đến các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn hoặc một số lối sống bao gồm: nhiễm trùng, giãn tĩnh mạch thừng tinh; hút thuốc, uống rượu, căng thẳng, chế độ ăn uống kém, tuổi cao (trên 45 tuổi). Hầu hết mọi người đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những vấn đề này trong cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, tinh trùng được sản xuất mới hoàn toàn sau mỗi ba tháng. Do đó, những thay đổi tích cực đối với sức khỏe như chế độ ăn uống và các yếu tố lối sống giúp giảm căng thẳng oxy hóa, có thể tạo ra sự khác biệt. Các lựa chọn điều trị khác có thể bao gồm chữa giãn tĩnh mạch thừng tinh hoặc dùng kháng sinh trong trường hợp nhiễm trùng.

Hải My (Theo Ferlity Family, Intech Open, IVF London)