Vô sinh do 90% trứng bất thường

TP HCMChị Thảo, 32 tuổi, có nhiều noãn (trứng) nhưng 90% bất thường nên thụ tinh trong ống nghiệm nhiều lần thất bại.

Ở chu kỳ IVF đầu tiên, chị Thảo có 20 trứng, hầu hết là trứng non, hình thái bất thường, chỉ nuôi cấy được một phôi ngày 5 và một phôi ngày 6 đều loại 3. Lần chuyển phôi đầu không đậu thai, lần thứ hai thai sinh hóa. Chu kỳ IVF thứ hai tương tự, chị được chuyển phôi thêm 2 lần đều thất bại.

Đầu năm 2025, vợ chồng chị Thảo đến khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM). ThS.BS Nguyễn Thị Thủy cho biết kết quả chụp phim hai vòi trứng của người bệnh bình thường, siêu âm có lạc nội mạc tử cung. Kết quả kiểm tra nhiễm sắc thể đồ của vợ chồng chị Thảo không ghi nhận bất thường, loại trừ yếu tố nguy cơ về di truyền nhiễm sắc thể cho phôi.

Bác sĩ Thủy kích thích buồng trứng cho bệnh nhân, thu 19 trứng, hầu hết có hình thái móp méo, bào tương rỗ, không phát triển đến giai đoạn trưởng thành. Chuyên viên phôi học nỗ lực lọc rửa, tiếp tục nuôi cấy toàn bộ trứng trong môi trường tối ưu và chọn lọc được 14 trứng đủ điều kiện để thụ tinh cùng tinh trùng của người chồng. Kết quả thu được 3 phôi ngày 3, tiếp tục nuôi lên giai đoạn ngày 5 thì hai phôi ngừng phát triển, còn phôi duy nhất vượt qua sàng lọc tự nhiên khắc nghiệt. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) chấm điểm chất lượng phôi loại 3, mức độ trung bình.

Hình ảnh phôi ngày 5 được nuôi cấy tại IVF Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Thu Thảo

Chị Thảo chỉ có phôi duy nhất, được trữ đông chờ thời điểm lý tưởng để chuyển vào tử cung. Bác sĩ Thủy nội soi buồng tử cung, ghi nhận thêm tình trạng lạc nội mạc tử cung và viêm mạn tính nội mạc tử cung. Những yếu tố này có thể ngăn cản quá trình làm tổ và phát triển khiến chuyển phôi thất bại hoặc thai sinh hóa. Chị Thảo được điều trị thuốc kháng sinh trong 2 tuần điều trị dứt điểm viêm, đồng thời ức chế lạc nội mạc tử cung.

Bác sĩ chuyển phôi duy nhất vào tử cung giúp chị Thảo đậu thai. Thai kỳ hiện 17 tuần phát triển khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Thủy, chất lượng trứng kém thường gặp nhất là ở phụ nữ lớn tuổi bởi dự trữ buồng trứng giảm, tích tụ nhiều lỗi di truyền. Ở phụ nữ trẻ tuổi, tình trạng này ít gặp hơn, ngoài yếu tố liên quan di truyền có thể do cơ địa của bệnh nhân, ảnh hưởng của các phương pháp hóa trị, xạ trị hay viêm nhiễm phụ khoa, lối sống thiếu lành mạnh như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia...

Bác sĩ Thủy khuyến cáo vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có thai nên đi khám và điều trị sớm. Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm có thể tạo ra môi trường nuôi cấy tối ưu, giúp trứng và tinh trùng tăng cơ hội thụ tinh, phát triển thành phôi thai khỏe mạnh.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi