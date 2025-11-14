Vô sinh 6 năm do hai bệnh lý tử cung

TP HCMSau 6 năm không có thai, chị Tuyết, 33 tuổi, được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh lý lạc nội mạc tử cung và đa nhân xơ.

Kết quả siêu âm tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận chị Tuyết có nhiều khối u xơ nằm rải rác bên trong cơ của thân tử cung và lạc nội mạc tử cung nặng.

ThS.BS Lê Đăng Khoa cho biết các khối u lạc nội mạc kích thước lớn có thể làm biến dạng buồng tử cung, giảm tưới máu niêm mạc (tử cung), viêm mạn tính vùng chậu dẫn đến khó thụ thai tự nhiên, tăng nguy cơ sẩy thai sớm. Còn lạc nội mạc tại buồng trứng có thể gây giảm số lượng và chất lượng trứng, giảm tỷ lệ thành công khi điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Hiện tại, nguyên nhân các bệnh lý này chưa được xác định chính xác, đó có thể là do các yếu tố tăng nguy cơ mắc như rối loạn nội tiết tố nữ (chủ yếu là estrogen), gene di truyền, vấn đề hệ miễn dịch, kinh nguyệt trào ngược gây ứ đọng và viêm trong tử cung.

Bác sĩ Khoa dùng thuốc kích thích buồng trứng với liều lượng phù hợp cho chị Tuyết, chọc hút thu được 11 noãn (trứng) trưởng thành. Chuyên viên phôi học lọc rửa, tách noãn, lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện của người chồng tiêm vào bào tương noãn. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ động học tối ưu mọi điều kiện, thu được 3 phôi ngày 5 và một phôi ngày 6. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) chấm điểm 2 phôi chất lượng tốt, còn lại loại khá. Toàn bộ phôi được trữ đông chờ chuyển vào tử cung.

Chị Tuyết được dùng thuốc ức chế lạc nội mạc và nhân xơ tử cung kéo dài hai tháng. Khi bệnh lý được kiểm soát, bác sĩ Khoa chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện cho người bệnh, chuyển một phôi vào tử cung giúp chị Tuyết đậu thai.

Thai kỳ hiện 8 tuần, phát triển khỏe mạnh. Với số phôi còn lại, vợ chồng thêm cơ hội có con trong tương lai.

Chồng chị Tuyết được phát hiện bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh độ một, chưa ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, chưa cần can thiệp phẫu thuật. Bác sĩ hướng dẫn thay đổi thói quen sinh hoạt như tránh đứng hoặc ngồi quá lâu, không mặc đồ lót chật, kém thoát nhiệt, áp dụng chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất, tránh lạm dụng rượu bia hay các chất kích thích, ngủ sớm... và khám nam khoa định kỳ.

Chuyên viên phôi học quan sát, đánh giá quá trình phát triển của phôi. Ảnh: Thanh Luận

Theo bác sĩ Khoa, các bệnh lý lạc nội mạc tử cung, u xơ... thường diễn tiến âm thầm, giai đoạn đầu không có dấu hiệu điển hình. Người bệnh thường mất 5-10 năm mới phát hiện bệnh khi tình trạng đã nặng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, giảm chất lượng cuộc sống. Do đó, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên chủ động khám sức khỏe, gồm siêu âm phụ khoa để phát hiện sớm các bất thường ở tử cung và phần phụ. Trường hợp hay đau bụng trong kỳ kinh nguyệt, chu kỳ ngắn (dưới 27 ngày), tiền sử gia đình có người thân mắc bệnh lạc nội mạc tử cung hoặc u xơ... dù đã kết hôn hay còn độc thân đều nên đến bệnh viện khám và điều trị sớm.

Nam giới cũng nên chủ động khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, khám định kỳ, hoặc cùng vợ đến bệnh viện khi kết hôn một năm không có con, để phát hiện sớm bệnh lý nam khoa, điều trị toàn diện cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi