Vô sinh 10 năm sau tai nạn

TP HCMÔng Noah, 57 tuổi, gặp tai nạn giao thông gây đa chấn thương, tổn thương vùng sinh dục khiến không có tinh trùng, vô sinh thứ phát 10 năm.

Ông Noah từng có con với người vợ trước, tái hôn năm 2014, sau đó gặp tai nạn. Bác sĩ tại Đức chẩn đoán ông vô sinh thứ phát (vô sinh sau khi đã có con) do chấn thương gây tắc nghẽn ống dẫn tinh khiến tinh trùng không thể xuất ra ngoài. Dù được phẫu thuật thu một lượng tinh trùng ít ỏi tại bìu, ông hai lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) không thành công.

Đầu năm nay, ông Noah về quê vợ ở Việt Nam, đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), điều trị. Bác sĩ Nguyễn Công Danh ghi nhận mào tinh hoàn của người bệnh căng, tiên lượng có tinh trùng, chỉ định kỹ thuật chọc hút từ mào tinh qua da (PESA) bằng kim nhỏ. Đây là thủ thuật không xâm lấn, giúp người bệnh không cần phải phẫu thuật, giảm chi phí và thời gian nằm viện, tránh nguy cơ biến chứng.

Kết quả, ông Noah có hai mẫu tinh trùng đủ cho hai chu kỳ IVF và ủy quyền để người vợ ở lại Việt Nam tiếp tục điều trị. Chị Vân, 35 tuổi, được kích thích buồng trứng với liều lượng thuốc phù hợp, chọc hút thu 10 noãn trưởng thành, 6 phôi ngày 5. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) chấm điểm các phôi chất lượng tốt.

Hệ thống "lab-trong-lab" tại IVF Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Thanh Luận

Trước khi chuyển phôi, chị Vân được bác sĩ khám toàn diện lòng tử cung, ghi nhận viêm nội mạc tử cung, điều trị bằng thuốc kháng sinh trong hai tuần. Khi niêm mạc tử cung đủ điều kiện, bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 vào buồng tử cung giúp chị Vân đậu thai. Toàn bộ quy trình từ khi vợ chồng về nước điều trị đến khi đậu thai chỉ trong vòng gần một tháng. Thai kỳ hiện gần 20 tuần phát triển khỏe mạnh. Vợ chồng chị Vân còn 5 phôi loại tốt được trữ đông giúp có thêm con trong tương lai.

Theo bác sĩ Danh, nam giới từng gặp tai nạn giao thông gây tổn thương vùng kín cần đặc biệt thận trọng với nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Cấu trúc tinh hoàn hoặc đường dẫn tinh có thể bị tổn hại, làm suy giảm chức năng sản xuất và vận chuyển tinh trùng. Nhiều trường hợp ban đầu không có biểu hiện rõ ràng nhưng về lâu dài có thể dẫn đến vô sinh hoặc giảm chất lượng tinh binh. Vì vậy, sau tai nạn, nam giới nên đến các cơ sở chuyên khoa nam học hiếm muộn để khám, siêu âm, phát hiện và điều trị kịp thời nếu có bất thường.

Tại IVF Tâm Anh, các kỹ thuật điều trị từ cơ bản đến cao cấp như PESA, TESE, vi phẫu micro-TESE trích tinh trùng từ tinh hoàn, gom noãn, trữ đông noãn/tinh trùng/phôi... giúp nhiều nam giới vô sinh do không có tinh trùng có con của chính mình.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi