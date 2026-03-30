Vợ hai lần sinh mổ, chồng quyết định triệt sản

Hà NộiAnh Hùng, 41 tuổi, đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh để vợ không phải mang thai nữa sau hai lần sinh mổ.

Bác sĩ cảnh báo vợ anh Hùng có nguy cơ nứt hoặc vỡ tử cung nếu tiếp tục mang thai bởi vết sẹo ở tử cung sau hai lần sinh mổ. Vợ chồng cân nhắc triệt sản để tránh mang thai ngoài ý muốn. Nếu tiếp tục can thiệp ngoại khoa vào ổ bụng người vợ trên nền sẹo mổ cũ có thể làm tăng nguy cơ biến chứng, vì vậy anh muốn triệt sản.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, triệt sản nam bằng thắt ống dẫn tinh là một thủ thuật đơn giản, xâm lấn tối thiểu, hiệu quả lâu dài. Phương pháp này tác động lên ống dẫn tinh, là đường dẫn tinh trùng từ tinh hoàn ra ngoài, thời gian thực hiện nhanh, thường khoảng 30 phút, người bệnh có thể ra về trong ngày và sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Ngược lại, triệt sản nữ thường phải can thiệp phẫu thuật vào ổ bụng, đôi khi cần gây mê và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, đặc biệt với những phụ nữ từng sinh mổ nhiều lần hoặc có bệnh lý đi kèm.

Bác sĩ Tân thực hiện triệt sản cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh Hùng được gây tê khi thực hiện thủ thuật, sau đó bác sĩ hướng dẫn chăm sóc vùng kín đúng cách và tiếp tục sử dụng biện pháp tránh thai bổ sung cho đến khi xét nghiệm tinh dịch xác nhận không còn tinh trùng.

Bác sĩ Tân khuyên các cặp vợ chồng lựa chọn phương pháp tránh thai lâu dài dựa trên tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh. Nhiều gia đình vẫn mặc định vợ là người thực hiện triệt sản, trong khi nam giới có thể là lựa chọn an toàn hơn trong một số trường hợp. Ngoài ra, một số biện pháp tránh thai bằng thuốc dành cho nữ, gồm cả thuốc khẩn cấp và thuốc sử dụng dài ngày, có thể gây tác dụng phụ như tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, đau đầu hoặc căng tức ngực. Người dân nên khám, tư vấn tại bệnh viện trước khi lựa chọn phương pháp phù hợp.

Một số nam giới ngại triệt sản do lo sợ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và đời sống tình dục. Tuy nhiên, phương pháp thắt ống dẫn tinh không làm giảm ham muốn, khả năng cương hay chất lượng đời sống tình dục, bởi tinh hoàn vẫn sản xuất hormone testosterone bình thường. Sau triệt sản, nam giới vẫn sinh hoạt tình dục như trước, hiệu quả tránh thai tuyệt đối và ổn định lâu dài.

Thu Giang

*Tên người bệnh đã được thay đổi