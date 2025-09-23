Vợ chồng cùng phẫu thuật chữa vô sinh

Hà NộiChị Khuyên bị dính buồng tử cung còn chồng giãn tĩnh mạch thừng tinh gây vô sinh, cùng phẫu thuật để thụ tinh trong ống nghiệm có con.

Chị Khuyên, 30 tuổi, từng bị lưu thai, sau đó nhiều năm không có thai. Kết quả chụp X-quang tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), cho thấy buồng tử cung của chị Khuyên bị dính. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lệ Thủy, đây có thể là hậu quả của lần can thiệp hút thai lưu khiến lớp đáy nội mạc bị tổn thương, hai thành tử cung dính lại cản trở sự tái tạo lớp nội mạc. Tình trạng này khiến phôi thai khó vào tử cung làm tổ hoặc dễ sảy, thai ngoài tử cung, tăng nguy cơ sinh non.

Trong khi đó, anh Huy - chồng chị Khuyên bị giãn tĩnh mạch thừng tinh, cản trở máu nuôi tinh hoàn, ảnh hưởng đến chức năng sinh tinh và sản xuất nội tiết tố, suy giảm chất lượng và số lượng tinh trùng. Bác sĩ chỉ định chị Khuyên phẫu thuật cắt dính buồng tử cung, còn anh Huy được mổ giãn tĩnh mạch thừng tinh, song khả năng có thai tự nhiên sau phẫu thuật không đảm bảo. Vợ chồng quyết định thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Sau hai lần phẫu thuật nội soi cắt dính, bác sĩ tạo hình buồng tử cung chị Khuyên giống bình thường. Cùng lúc này, người chồng được mổ thắt các tĩnh mạch tinh bị giãn, chuyển hướng máu đến những tĩnh mạch khỏe mạnh khác nuôi tinh hoàn.

Sau mổ, buồng tử cung của chị Khuyên hồi phục, đảm bảo đủ không gian cho phôi thai phát triển. Chỉ số số lượng và chất lượng tinh trùng của anh Huy cải thiện tốt. Chị Khuyên dùng thuốc kích trứng, thu được 27 noãn. Các chuyên viên phôi học rã đông tinh trùng của người chồng, chọn ra những tinh binh khỏe mạnh mang thụ tinh với trứng bằng phương pháp tiêm vào bào tương noãn (ICSI) để tạo phôi. Kết quả, vợ chồng chị Khuyên có được một phôi ngày 3, 7 phôi ngày 5 và 6 phôi ngày 6 trữ đông.

Bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 vào buồng tử cung của chị Khuyên, đậu thai ngay. Tháng 8 vừa qua, chị sinh mổ, con trai chào đời khỏe mạnh.

Vợ chồng chị Khuyên bên con trai đầu lòng. Ảnh: IVF Tâm Anh

Theo bác sĩ Thủy, nguyên nhân vô sinh nam giới hoặc nữ giới tương đương nhau khoảng 40%, còn lại đến từ cả hai phía hoặc không xác định được nguyên nhân. Ở phụ nữ, vô sinh thường liên quan đến bất thường tại tử cung như dị dạng tử cung, có vách ngăn, lạc nội mạc tử cung, u xơ, polyp. Các tình trạng suy buồng trứng, viêm vùng chậu, đa nang buồng trứng, tắc hoặc ứ dịch vòi trứng, dính buồng tử cung... cũng làm giảm khả năng mang thai tự nhiên.

Ở nam giới, nguyên nhân thường gặp là bất thường về tinh trùng hoặc các bệnh lý như giãn tĩnh mạch thừng tinh, teo tinh hoàn, tinh hoàn ẩn, suy sinh dục sớm, mất cân bằng nội tiết tố, bệnh celiac, ung thư. Một số thuốc điều trị ung thư, viêm khớp cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Ngoài ra, yếu tố di truyền như hội chứng Klinefelter, mất đoạn AZF hay bất sản ống dẫn tinh cũng có thể dẫn đến vô sinh nam.

Hiện phần lớn nguyên nhân gây vô sinh đều có thể can thiệp và điều trị. Tại IVF Tâm Anh, các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm hiện đại và hệ thống tủ nuôi phôi động học ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng tỷ lệ đậu thai. Bác sĩ Thủy lưu ý yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả điều trị hỗ trợ sinh sản, đặc biệt trong IVF, là tuổi của người phụ nữ, thời gian và nguyên nhân vô sinh. Do đó, các cặp vợ chồng nên thăm khám sớm khi khó có con để được bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, hiệu quả.

Trịnh Mai