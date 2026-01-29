Vợ chồng cùng điều trị vô sinh

Hà NộiChị Hồng, 34 tuổi, bị rối loạn phóng noãn, chồng không có tinh trùng nên 6 năm vô sinh, lần thứ ba thụ tinh ống nghiệm mới thành công có con.

Vợ chồng chị Hồng định cư ở Thụy Điển, điều trị vô sinh thất bại do kích trứng không thành công. Sau 6 năm vô sinh, họ về Việt Nam điều trị để có con.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), PGS.TS.BS Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm, chẩn đoán nguyên nhân hiếm muộn đến từ cả hai phía. Chị Hồng bị rối loạn phóng noãn khiến trứng khó gặp tinh trùng để thụ tinh, trong khi người chồng xét nghiệm tinh dịch đồ không tìm thấy tinh trùng. Vợ chồng được chỉ định thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Bác sĩ Hoàng lên phác đồ kích trứng cá thể hóa cho chị Hồng, giảm số mũi tiêm so với thông thường, hạn chế quá kích buồng trứng. Các nang noãn được theo dõi qua siêu âm và xét nghiệm máu định lượng nội tiết. Sau 10 ngày, chị được dùng thuốc, thu 15 nang noãn trưởng thành.

Ở người chồng, quá trình sinh tinh vẫn diễn ra nhưng tinh trùng không thể ra ngoài do tắc nghẽn đường dẫn tinh. Anh được bác sĩ chọc hút tinh trùng từ mào tinh (PESA), song mẫu thu được dị dạng nhiều và hầu hết bất động. Chuyên viên phôi học chọn lọc kỹ các tinh binh có hình thái và di động tốt, thu đủ số lượng để thụ tinh và trữ đông. Sau thụ tinh trong ống nghiệm, vợ chồng chị Hồng có 13 phôi ngày 6 nhưng đều phân chia bất thường và dừng phát triển sớm nên phải hủy bỏ.

Chu kỳ IVF thứ hai, bác sĩ rã đông tinh trùng của người chồng bằng phương pháp thủy tinh hóa, đem tiêm vào các bào tương noãn. Phôi được nuôi cấy trong phòng LAB chuẩn quốc tế, theo dõi sự phát triển liên tục bằng hệ thống tủ động học time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Kết quả, họ có 9 phôi chất lượng tốt. Chị Hồng đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi, song thai lưu ở tuần thứ 9.

Đầu năm 2025, vợ chồng trở lại IVF Tâm Anh tiếp tục chuyển phôi. Bác sĩ tính toán kỹ phác đồ chuẩn bị niêm mạc tử cung để nâng cao tỷ lệ thành công, kết hợp xét nghiệm di truyền tiền làm tổ cho phôi (PGT-A) chọn ra phôi bình thường về nhiễm sắc thể. Lần này, chị Hồng đậu thai, hạ sinh con đầu lòng khỏe mạnh tại Thụy Điển.

Bé Pi, con đầu lòng của vợ chồng chị Hồng, chào đời tại Thụy Điển tháng 11/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam khoảng 7,7%, trong đó 20% trường hợp do cả hai vợ chồng hoặc chưa rõ nguyên nhân. PGS Hoàng khuyến cáo vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có thai nên đi khám sớm để được chẩn đoán nguyên nhân và điều trị kịp thời, nâng cao tỷ lệ thành công và giảm gánh nặng tâm lý, tài chính.

Tại IVF Tâm Anh, các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, xét nghiệm phôi trước làm tổ, nuôi cấy phôi ngày 5-6, trữ đông phôi và trứng, bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân làm dày niêm mạc... đã giúp hàng nghìn cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có con. Năm 2024, tỷ lệ đậu thai cộng dồn tại hệ thống đạt trung bình 78,7%, gồm nhiều trường hợp lớn tuổi, chuyển phôi thất bại nhiều lần hoặc có bệnh nền phức tạp.

Trịnh Mai

* Tên người bệnh đã được thay đổi