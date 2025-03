Vợ chồng cùng chữa vô sinh

TP HCMVô sinh 7 năm, chị Thủy đi khám phát hiện dự trữ buồng trứng giảm mạnh, chồng bị giãn tĩnh mạch thừng tinh hai bên.

Vợ chồng chị Thủy, 31 tuổi và anh Tuấn, 38 tuổi, từng một lần bị lưu thai phải hút bỏ, sau đó không có đậu thai trở lại dù uống thuốc bổ, đi lễ cầu con.

Cuối năm 2024, họ đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, bác sĩ Phùng Huy Tuân cho biết chị Thủy bị suy buồng trứng sớm, dự trữ buồng trứng (AHM) chỉ 0.9 ng/ml (bình thường 2-4 ng/ml), niêm mạc mỏng. Bệnh có thể do nhiều yếu tố, trong đó có nạo phá thai. Tại IVF Tâm Anh, khoảng 15,3% trường hợp vô sinh nữ giới do AMH thấp. Nếu không điều trị kịp thời, dự trữ buồng trứng cạn kiệt, người bệnh phải đi xin trứng để có con.

Còn anh Tuấn bị giãn tĩnh mạch thừng tinh hai bên, tinh trùng kém về cả số lượng, khả năng di chuyển và hình dạng bất thường, viêm da bìu. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản mà có thể gây teo tinh hoàn, suy giảm chất lượng đời sống tình dục.

Bác sĩ Tuân tư vấn điều trị cho một cặp vợ chồng bị vô sinh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8

Vợ chồng được các bác sĩ áp dụng liệu pháp cặp đôi. Anh Tuấn được trữ hai mẫu tinh trùng dự phòng, đồng thời điều trị viêm da bìu để khả năng thoát nhiệt tốt, giúp tinh hoàn khỏe mạnh. Chị Thủy được kích trứng hai chu kỳ, thu 7 trứng trưởng thành. Kỹ thuật ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương trứng) và nuôi phôi công nghệ cao giúp họ thu được một phôi ngày 3, hai phôi ngày 5 và hai phôi ngày 6.

Sau khi cho người bệnh dùng thuốc nội tiết để làm dày nội mạc tử cung, bác sĩ chuyển một phôi loại tốt. Chị Thủy đậu thai ngay, thai kỳ hiện hơn 9 tuần.

ThS.BS Lê Đăng Khoa, Trưởng IVF Tâm Anh - Quận 8, cho biết anh Tuấn sẽ được xét nghiệm tinh dịch đồ, kiểm tra nội tiết để đánh giá lại khả năng sinh tinh. Sau khi điều trị ổn định tình trạng viêm da bìu, nếu tinh trùng vẫn chưa cải thiện, người bệnh sẽ được phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh. Tình trạng viêm da được loại bỏ giúp bệnh nhân nhanh lành sẹo hơn.

Thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn ở Việt Nam là 7,7% (tương đương hơn 1,1 triệu cặp vợ chồng), trong đó 40% do vợ, 40% do chồng, 10% không rõ nguyên nhân và 10% vô sinh do cả hai như vợ chồng chị Thủy anh Tuấn. Điều trị chỉ tập trung vào người vợ mà bỏ qua người chồng hoặc ngược lại gây tốn kém thời gian và chi phí, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe người bệnh.

Tại IVF Tâm Anh - Quận 8, vợ chồng vô sinh được áp dụng "liệu pháp cặp đôi", thăm khám và điều trị toàn diện để sớm có thai, sinh con khỏe mạnh, tối ưu chi phí. Tỷ lệ IVF thành công trung bình 78,7% và tăng lên 84,8% với trường hợp dưới 28 tuổi.

Bác sĩ Khoa khuyến cáo vợ chồng nên thực hiện lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, tập thể dục thể thao đều đặn, giữ tinh thần thoải mái, hạn chế sử dụng rượu bia, chất kích thích. Thăm khám sức khỏe sinh sản định kỳ để phát hiện vô sinh sớm, điều trị đúng phác đồ, tăng hiệu quả.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi