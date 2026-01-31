Vỡ bàng quang sau ba giờ uống bia rượu

Hà NộiBa giờ sau khi uống bia rượu, ông Hiếu, 64 tuổi, vào bệnh viện cấp cứu do đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, bác sĩ chẩn đoán vỡ bàng quang.

Kết quả khám và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng - chậu của ông Hiếu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ghi nhận bàng quang bị vỡ ngoài phúc mạc, dịch tụ chủ yếu ở vùng trước, thành bàng quang dày không đều. ThS.BS Đinh Quang Huy, Khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho rằng đây là nguyên nhân người bệnh đau tăng nhanh vùng hạ vị, mệt lả và khó chịu toàn thân.

Ông Hiếu cho biết chiều cùng ngày nhập viện đã uống bia và rượu trắng, không nhớ rõ liều lượng, sau đó không tiểu được, ba giờ sau lên cơn đau bụng đột ngột. Theo bác sĩ Huy, uống bia rượu là yếu tố nguy cơ cao khiến người bệnh vỡ bàng quang. Rượu bia làm tăng lượng nước tiểu bài tiết, trong khi cảm giác buồn tiểu bị giảm, người bệnh không đi tiểu khiến bàng quang căng quá mức trong thời gian dài. Khi áp lực trong bàng quang vượt ngưỡng chịu đựng, thành bàng quang có thể rách và vỡ ngay cả khi không có chấn thương rõ ràng.

Ông Hiếu bị vỡ bàng quang ngoài phúc mạc chưa có biến chứng nên được chỉ định điều trị bảo tồn. Bác sĩ đặt ống thông tiểu (sonde) để dẫn lưu nước tiểu, tạo điều kiện cho vị trí vỡ tự liền, đồng thời dùng kháng sinh, thuốc cầm máu và thuốc giãn cơ nhằm kiểm soát nhiễm trùng, giảm đau và hạn chế co thắt bàng quang. Người bệnh được theo dõi chặt chẽ để đánh giá đáp ứng điều trị và phát hiện sớm biến chứng.

Ông Hiếu được theo dõi sau đặt sonde tiểu, điều trị bảo tồn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hai ngày điều trị, sức khỏe ông Hiếu cải thiện rõ: đau vùng hạ vị giảm, không còn vã mồ hôi hay mệt lả. Nước tiểu dẫn lưu qua sonde ổn định, không ghi nhận rò rỉ hay nhiễm trùng. Bác sĩ đánh giá bàng quang hồi phục tốt, tổn thương có xu hướng liền dần, người bệnh có thể sinh hoạt nhẹ nhàng.

Bác sĩ khuyến cáo không nên nhịn tiểu sau khi uống bia rượu hoặc khi đã sử dụng lượng lớn đồ uống có cồn khác, nhất là vào buổi tối. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau dữ dội vùng hạ vị, bí tiểu, tiểu máu hoặc đau tăng nhanh sau uống rượu bia, người bệnh cần đến bệnh viện ngay để điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Thu Giang