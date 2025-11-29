Nhịn tiểu lâu gây hại thế nào

Thói quen nhịn tiểu vì bận rộn hay ngại di chuyển tưởng vô hại nhưng về lâu dài có thể gây khiến bàng quang suy yếu hoặc vỡ, hình thành sỏi.

Bàng quang là cơ quan hình cầu, cấu trúc rỗng, có khả năng co giãn để chứa nước tiểu. Khi lượng nước tiểu đạt khoảng 400-600 ml, các thụ thể tại bàng quang gửi tín hiệu lên não báo hiệu thời điểm cần đi tiểu.

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Quang Huy, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết thông thường mỗi người đi tiểu mỗi 3-4 giờ, tùy vào lượng dịch uống vào và dung tích bàng quang. Nhịn tiểu không phải là biểu hiện của khả năng chịu đựng tốt mà là hành vi âm thầm gây hại cho sức khỏe. Nhịn tiểu thỉnh thoảng vài lần thường không gây hại nhưng nếu trở thành thói quen, khiến bàng quang liên tục bị bỏ qua tín hiệu tự nhiên, có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng.

Bác sĩ Huy khám cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Suy yếu bàng quang

Nhịn tiểu kéo dài khiến bàng quang bị căng vượt mức dung tích bình thường, làm yếu lớp cơ trơn theo thời gian, khiến tống xuất nước tiểu kém hiệu quả và có thể dẫn đến bí tiểu hoặc tiểu không kiểm soát. Căng giãn mạn tính có thể làm suy yếu các tín hiệu giữa bàng quang và hệ thần kinh, dẫn đến bàng quang giảm hoạt (không co bóp đủ mạnh để tống hết nước tiểu ra ngoài) hoặc bí tiểu mạn. Đây là những tình trạng này thường cần được can thiệp như đặt ống thông bàng quang hoặc phẫu thuật.

Sỏi bàng quang

Các khoáng chất như canxi và oxalat tích tụ trong phần nước tiểu bị ứ đọng có thể kết tinh và hình thành sỏi bàng quang. Nếu không được xử lý, sỏi có thể gây tắc nghẽn đầu ra bàng quang, bề mặt sỏi làm tổn thương niêm mạc bàng quang gây triệu chứng tiểu máu. Sỏi lớn choán chỗ lòng bàng quang có thể gây rối loạn tiểu tiện nặng hơn, thậm chí bí tiểu.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Nước tiểu ứ đọng tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Nhịn tiểu thường xuyên, kể cả ở người khỏe mạnh, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Vỡ bàng quang

Biến chứng nặng nề nhất là vỡ bàng quang, dù ít gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng. Khi bàng quang đang căng đầy do nhịn tiểu lâu, áp lực bên trong tăng cao. Nếu có một tác động cơ học đủ mạnh vào vùng bụng dưới, thành bàng quang vốn đang giãn mỏng có thể rách, khiến nước tiểu tràn ra ngoài. Người bệnh đau dữ dội vùng hạ vị (vùng bụng phía dưới rốn), bụng chướng, tiểu ra máu hoặc bí tiểu, cần phẫu thuật khẩn cấp.

Để bảo vệ bàng quang, bác sĩ Huy khuyến cáo nên đi tiểu mỗi 3-4 giờ hoặc khi có nhu cầu. Nếu bắt buộc phải nhịn tiểu tạm thời, có thể đổi tư thế, hít thở sâu để giảm áp lực vùng hạ vị, nhưng không nên lặp lại thường xuyên. Mỗi người cũng nên duy trì lượng nước uống đủ mỗi ngày nhưng điều chỉnh hợp lý theo điều kiện tiếp cận nhà vệ sinh, giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ và kiểm tra sức khỏe tiết niệu định kỳ.

Thu Giang