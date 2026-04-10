Vít niềng răng 'đi lạc' vào xoang hàm

TP HCMAnh Phú, 26 tuổi, nghẹt mũi, chảy dịch mũi hôi hơn hai tháng, uống thuốc và xịt mũi không khỏi, bác sĩ phát hiện chiếc vít niềng răng trong xoang hàm.

Anh Phú niềng răng một năm trước, không có tiền sử viêm xoang. Kết quả nội soi mũi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy niêm mạc mũi phù nề, nhiều dịch nhầy mủ ở khe giữa mũi trái. ThS.BS.CKII Phạm Thái Duy, Trung tâm Tai Mũi Họng, nghi ngờ dị vật xoang, chỉ định chụp CT.

Kết quả cho thấy tổn thương lấp đầy xoang hàm trái, xơ đặc thành xoang, tắc lỗ thông xoang, có dị vật kim loại bên trong xoang. Đồng thời, các chân răng 15, 16, 17 lồi sát vào xoang hàm, dày nhẹ niêm mạc xoang hàm.

Chụp CT cho thấy dị vật ở xoang hàm bên trái của anh Phú. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Duy chẩn đoán anh Phú bị viêm xoang nhầy mủ, theo dõi dị vật xoang hàm, chỉ định phẫu thuật nội soi mũi xoang lấy dị vật ngăn viêm nhiễm lan rộng.

Qua hệ thống nội soi cùng nguồn sáng lạnh cho hình ảnh phóng đại 20 lần trên màn hình, bác sĩ mở rộng lỗ thông xoang, tiếp cận xoang hàm trái ghi nhận nhiều dịch mủ và mô viêm.

Sau khi hút sạch dịch mủ, loại bỏ mô viêm, bác sĩ thấy dị vật kim loại nằm trong lòng xoang hàm, dùng dụng cụ vi phẫu gắp trọn qua đường mũi, không làm tổn thương niêm mạc xung quanh, không chảy máu. Dị vật là một vít niềng răng khoảng 2 cm. Êkíp kiểm tra lại lòng xoang, đảm bảo không còn dị vật, làm sạch xoang, ngăn tái phát viêm.

"Vít niềng răng lạc vào lòng xoang là một biến chứng ít gặp trong chỉnh nha", bác sĩ Duy nói.

Sau phẫu thuật, tình trạng nghẹt mũi, chảy dịch cải thiện rõ, sức khỏe anh Phú phục hồi tốt, xuất viện sau hai ngày. Tái khám, vết mổ lành thương tốt, anh hết nghẹt mũi, không còn chảy dịch mủ hôi.

Bác sĩ Duy đang phẫu thuật nội soi mũi xoang gắp dị vật cho anh Phú. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Vít niềng răng là một vít kim loại nhỏ được cắm vào xương hàm để tạo điểm neo cố định, kiểm soát lực và hỗ trợ di chuyển răng hiệu quả trong quá trình chỉnh nha.

Theo bác sĩ Duy, sàn xoang hàm nằm sát hoặc lồi xuống giữa chân răng hàm trên và rất mỏng. Nếu đặt vít quá sâu, không đúng vị trí hoặc trên nền xương yếu, vít có thể xuyên qua sàn xoang. Lúc này, vít không giữ vững trong xương mà di lệch và rơi vào lòng xoang hàm - vốn là một khoang rỗng. Dưới tác động của trọng lực, áp lực xoang và hệ thống lông chuyển trong niêm mạc xoang, dị vật có thể di chuyển sâu hơn vào trong xoang gây viêm nhiễm kéo dài.

Bác sĩ Duy lưu ý viêm xoang hàm do dị vật thường diễn tiến âm thầm nhưng dễ gây nhiễm trùng kéo dài. Người bệnh có triệu chứng chảy mũi hôi một bên kéo dài, nghẹt mũi, đau âm ỉ vùng má... cần đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng sớm để đánh giá, điều trị sớm, hạn chế biến chứng.

Uyên Trinh

*Tên người bệnh đã được thay đổi