Virus HPV có lây cho đàn ông?

Bộ phận sinh dục của tôi xuất hiện một vài mụn cóc. Đàn ông có thể nhiễm virus HPV gây ra mụn cóc không? (Thanh Lâm, 36 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Virus u nhú ở người (Human papillomavirus - HPV) có thể gây ra các loại mụn trên da, gồm cả mụn sinh dục. HPV lây truyền qua đường tình dục, ảnh hưởng đến nam và nữ. Có hơn 100 chủng HPV khác nhau, một số chủng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn ở nam và nữ.

Chủng HPV 6 và 11 gây ra sùi mào gà (mụn cóc sinh dục lành tính), mụn cóc thanh quản và hầu họng. Nhiễm HPV chủng 16 và 18 là nguyên nhân của khoảng 70% trường hợp ung thư cổ tử cung, có thể dẫn đến ung thư ở các vùng khác, gồm âm hộ, âm đạo, dương vật, hậu môn, họng miệng.

HPV lây truyền từ các tổn thương khi tiếp xúc với da hoặc niêm mạc. Các chủng HPV ảnh hưởng đến vùng hậu môn - sinh dục, thường lây truyền qua đường tình dục (giao hợp qua âm đạo hoặc qua hậu môn).

Bệnh cũng xảy ra do tiếp xúc với bộ phận sinh dục bằng ngón tay, miệng. Nam giới quan hệ tình dục không an toàn có nguy cơ nhiễm HPV. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục có thể giảm nguy cơ nhiễm virus này nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn, do virus có thể hiện diện ở những vùng không được bao phủ bởi bao cao su.

Nam giới nên tiêm vaccine HPV để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm HPV. Ảnh: Nguyên An

Bạn có thể nhiễm HPV ngay cả khi chỉ quan hệ tình dục với một người. Các triệu chứng có thể xuất hiện nhiều năm sau khi bạn quan hệ tình dục với người nhiễm HPV. Nhiễm HPV ở nam giới có thể gây ra mụn cóc sinh dục và một số loại ung thư như ung thư đại tràng, dương vật, vòm họng, miệng.

Với đàn ông, mụn cóc xảy ra phổ biến nhất dưới da bọc quy đầu, trên rãnh cổ, trong lỗ tiểu, trên trục dương vật. Chúng cũng có thể ở hậu môn và trong trực tràng, nhất là ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

Mụn cóc do HPV thường xuất hiện sau thời gian ủ bệnh 1-6 tháng. Dấu hiệu có thể nhìn thấy thường là các khối u mềm, ẩm, hồng nhạt hoặc xám; các tổn thương có thể lớn dần, có cuống bề mặt thô phát triển thành các cụm. Mụn cóc sinh dục thường không có triệu chứng nhưng một số người có thể ngứa, bỏng hoặc khó chịu.

Nếu bạn có nguy cơ nhiễm HPV nên đến gặp bác sĩ để khám và điều trị. Tùy thuộc vào mức độ, triệu chứng liên quan, bác sĩ chọn phương pháp phù hợp như uống thuốc, phẫu thuật...

Mụn cóc sinh dục có khả năng tái phát, cần phải điều trị lại. Người bệnh có sức đề kháng bình thường có thể không cần điều trị. Mụn cóc ít đáp ứng với điều trị khi bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

Tiêm vaccine, thực hiện tình dục an toàn (gồm sử dụng biện pháp bảo vệ) là những cách phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm HPV hiệu quả.

ThS.BS.CKII Vương Thị Nguyên Thảo

Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM