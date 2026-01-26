Virus cúm A tấn công phổi, tim người đàn ông

TP HCMÔng Thái, 72 tuổi, mắc nhiều bệnh nền, mệt mỏi kéo dài, sốt cao, bác sĩ chẩn đoán nhiễm cúm A biến chứng viêm phổi, thiếu máu.

Ông Thái đã đặt stent mạch vành 6 năm trước, vài tháng gần đây sử dụng thuốc giảm đau xương khớp không rõ loại, thuốc tim mạch, trong đó có thuốc kháng đông. Ông sốt cao, xét nghiệm tại một phòng khám chỉ số hemoglobin (Hb) còn 5.5 g/dL (bình thường 13-16 g/dL ở nam). Xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy bạch cầu và CRP tăng cao, Procalcitonin tăng nhẹ, dương tính cúm A, chụp CT ngực ghi nhận hình ảnh đông đặc, kính mờ, dày mô kẽ thùy trên phổi phải.

BS.CKI Phạm Phong Luân, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, cho biết ông Thái nhiễm cúm A trên nền thể trạng kém, mắc nhiều bệnh nền, biến chứng viêm phổi, suy tim mất bù cấp. Ông còn bị thiếu máu nặng kiểu hồng cầu nhỏ nhược sắc, nghi do thiếu sắt, viêm sung huyết niêm mạc hang vị. Bác sĩ dự kiến nội soi đại tràng khi sức khỏe của ông ổn định hơn để tìm thêm nguyên nhân thiếu máu.

Bác sĩ Luân khám cho bệnh nhân sau hai tuần điều trị. Ảnh: Hạ Vũ

Cùng điều trị cho ông Thái, ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đánh giá đây là ca bệnh phức tạp do nhiều vấn đề chồng lấp gồm nhiễm cúm A biến chứng viêm phổi, thiếu máu nặng nghi do xuất huyết tiêu hóa, suy tim mất bù trên nền bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ đã đặt stent mạch vành, huyết khối mỏm thất trái, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn, viêm thoái hóa khớp gối.

Ông Thái uống thuốc kháng virus 5 ngày, phối hợp kháng sinh phổ rộng theo diễn tiến nhiễm trùng, truyền hồng cầu lắng, điều trị suy tim, chăm sóc hỗ trợ. Sau điều trị, bệnh nhân hết sốt, không còn ho, tình trạng hô hấp, tim mạch ổn định dần.

Người bệnh lớn tuổi, có nhiều bệnh đồng mắc, lại sử dụng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc, thuốc kháng đông kéo dài, làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, gây loét, chảy máu. Khi mắc cúm A, nguy cơ cao diễn tiến nặng, theo bác sĩ Kiều.

Người cao tuổi, đặc biệt có bệnh tim mạch, hô hấp hoặc bệnh mạn tính, nên tiêm vaccine cúm hàng năm, theo dõi sát khi có triệu chứng sốt, ho, mệt bất thường. Bệnh nhân đang dùng thuốc kháng đông cần tái khám định kỳ, tránh tự ý dùng thêm thuốc giảm đau, thuốc Đông y hoặc thuốc không rõ nguồn gốc. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa như mệt nhiều, da xanh, chóng mặt, đi ngoài phân đen, người bệnh cần đến bệnh viện kiểm tra kịp thời.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi