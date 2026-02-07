Việt kiều về nước ăn Tết kết hợp mổ mắt

Nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều Việt kiều về nước thăm gia đình kết hợp phẫu thuật đục thủy tinh thể, xóa cận.

ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết dịp cuối năm, từ trước Tết Nguyên đán hai tháng, số ca Việt kiều đến khám tại đây tăng khoảng 25-30% so với các tháng khác trong năm. Trong đó, số ca khám, điều trị đục thủy tinh thể và xóa cận chiếm phần lớn.

Chị Linh, 32 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam hơn một tháng để đón Tết cùng gia đình. Chị định xóa cận song tại Mỹ chi phí cao, mất nhiều thời gian đặt lịch khám, nên lần này về nước chị kết hợp mổ mắt.

Độ cận của chị ổn định trong một năm qua (hơn 4 độ mỗi mắt), giác mạc dày 520 micromet, nhãn áp 18 mmHg, không bị thoái hóa võng mạc chu biên hay có nguy cơ bong võng mạc... Bác sĩ Tùng đánh giá chị Linh đủ điều kiện xóa cận theo phương pháp SMILE Pro.

SMILE Pro là phương pháp thế hệ mới của phẫu thuật xóa cận bằng laser, ít xâm lấn, không tạo vạt giác mạc, giúp giảm lượng mô giác mạc cần can thiệp so với nhiều phương pháp truyền thống. Phương pháp này hạn chế tác động lên bề mặt giác mạc và bảo tồn cấu trúc tốt hơn.

Bác sĩ Tùng quan sát cấu trúc mắt của chị Linh bằng đèn khe sinh hiển vi (Nhật Bản). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ca phẫu thuật xóa cận diễn ra chưa tới 10 phút, chị Linh xuất viện trong ngày. Tái khám sau ba ngày, thị lực hai mắt của chị đạt 9/10, có thể đạt tối đa sau khoảng một tháng hồi phục. "Không phải đeo kính cảm thấy thoải mái hơn", chị Linh cho hay.

Còn ông Định 72 tuổi, Việt kiều Pháp, về Việt Nam ăn Tết kết hợp phẫu thuật đục thủy tinh thể. Ông đục thủy tinh thể hai mắt độ 4 - độ nặng, thủy tinh thể mờ đục cản trở ánh sáng vào mắt nên nhìn mờ, lóa sáng, giảm thị lực. Ông Định cần điều trị để tránh biến chứng như tăng nhãn áp, viêm nội nhãn hoặc đục quá chín khiến ca phẫu thuật phức tạp hơn.

Bác sĩ phẫu thuật đục thủy tinh thể hai mắt ông Định, mỗi mắt cách nhau một tuần bằng phương pháp phaco. Bác sĩ dùng sóng siêu âm tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục, hút ra và thay bằng thủy tinh thể nhân tạo. Thị lực hai mắt của ông Định sau mổ đạt 8/10, những ngày đầu cần nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng, hạn chế tiếp xúc khói bụi, tránh để nước sinh hoạt rơi vào mắt.

Bác sĩ phẫu thuật phaco điều trị đục thủy tinh thể cho ông Định. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tùng lưu ý người bệnh là Việt kiều, cần theo dõi kỹ các triệu chứng và sắp xếp thời điểm về nước điều trị phù hợp, tránh để bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn. Người mắc các bệnh như đục thủy tinh thể, glôcôm hay bệnh võng mạc trì hoãn điều trị có thể dẫn đến giảm thị lực không hồi phục, thậm chí mù lòa.

Đối với xóa cận và đục thủy tinh thể, người bệnh cần có thời gian khám sàng lọc kỹ lưỡng trước và theo dõi sau mổ để đảm bảo thị lực hồi phục ổn định. Do đó, kiều bào có nhu cầu khám, điều trị nên liên hệ sớm với các cơ sở y tế để được tư vấn lịch trình phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam, đảm bảo nhanh chóng và hiệu quả.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi