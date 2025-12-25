Thay thủy tinh thể cho người cận thị

Ông Sam, 68 tuổi, từng mổ cận bằng laser 15 năm trước, nay từ Mỹ về Việt Nam phẫu thuật đục thủy tinh thể.

Ông Sam từng cận mỗi mắt 10 độ, sau xóa cận giác mạc dẹt hơn bình thường. Vì vậy, ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thủy tinh thể nhân tạo đặt vào mắt bệnh nhân cũng phải được hiệu chỉnh theo đúng tình trạng mắt. Do đó, bác sĩ chọn loại thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự 17 độ trong khi thông thường khoảng 20 độ.

"Võng mạc có phần bị thoái hóa do cận thị nặng nên khó có thể tiên lượng chính xác thị lực sau mổ", bác sĩ Phúc nói.

Bác sĩ Phúc kiểm tra mắt cho ông Sam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một năm trước ông Sam được chẩn đoán đục thủy tinh thể mắt trái độ hai, chưa cần phẫu thuật. Khoảng 4 tháng nay, mắt trái nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, nhìn mờ như có màn sương trong mắt. Ông từng mổ thay thủy tinh thể mắt phải tại Mỹ, lần này về Việt Nam đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thay thủy tinh thể mắt trái.

Bác sĩ Phúc ghi nhận mắt phải của ông Sam đã phẫu thuật đục thủy tinh thể nên hiện nhìn tốt 9/10, trong khi mắt trái bị đục thủy tinh thể độ 4 (nặng), thị lực chỉ còn 2/10. Bác sĩ chỉ định điều trị thay thủy tinh thể bị đục để tránh nguy cơ mù lòa. Phẫu thuật giúp thị lực hai mắt đồng đều, tránh chênh lệch quá lớn gây mỏi mắt hay đau đầu.

Nhân viên Trung tâm Mắt Công nghệ cao đo nhãn áp cho ông Sam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thủy tinh thể mắt trái được tán nhuyễn bằng sóng siêu âm (phaco), sau đó đặt thấu kính nội nhãn (thủy tinh thể nhân tạo). Tái khám sau phẫu thuật một tuần, mắt trái ông Sam đạt 9/10.

Bác sĩ lưu ý ông cần nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc bụi bẩn, hạn chế mang vác nặng, hoạt động mạnh dễ có nguy cơ chấn thương trong những tuần đầu sau mổ. Người bệnh cần ăn uống, sinh hoạt lành mạnh và khám mắt định kỳ để phát hiện sớm bất thường và xử trí kịp thời.

Nhật Minh