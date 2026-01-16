Việt kiều Mỹ về nước chữa tăng tiết mồ hôi

TP HCMChị Thanh, 29 tuổi, điều trị dứt điểm chứng tăng tiết mồ hôi tay bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm, chấm dứt hơn 10 năm sống chung với bệnh.

Chị Thanh khám tại cơ sở y tế ở Mỹ được chẩn đoán tăng tiết mồ hôi, điều trị bằng thuốc và tiêm botox nhưng hiệu quả không như mong muốn. Nhân dịp về Việt Nam cuối năm, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị. BS.CKI Lê Chí Hiếu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, giải thích hệ thần kinh thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều khiển chức năng tự động của cơ thể, bao gồm nhịp tim, nhịp thở, tiêu hóa, tiết mồ hôi. Khi hệ giao cảm bị kích thích quá mức bởi các yếu tố như căng thẳng hoặc các bệnh lý như cường giáp, đái tháo đường, cơ thể tăng tiết mồ hôi nhiều hơn bình thường.

Tăng tiết mồ hôi là rối loạn cơ thể rất thường gặp, không nguy hiểm nhưng gây nhiều phiền toái. Những vùng trên cơ thể thường đổ nhiều mồ hôi là nách, bàn tay và bàn chân. Những vùng da kín thường xuyên ẩm ướt còn tăng nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm nấm, gây mùi khó chịu.

Chị Thanh đổ mồ hôi nhiều ở hai bàn tay cả trong những ngày thời tiết lạnh hay ban đêm. Do đó, bác sĩ can thiệp bằng phương pháp nội soi cắt hạch giao cảm để giải quyết triệt để.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Hạ Vũ

Êkip mở hai đường mổ nhỏ (5 mm) ở vùng nách hai bên, đưa dụng cụ nội soi vào, làm xẹp phổi để tạo không gian rộng cho thao tác cũng như tránh tổn thương nhu mô phổi khi mổ. Dưới sự hỗ trợ của camera, bác sĩ quan sát rõ các hạch giao cảm, cắt nhóm hạch giao cảm ngực hai bên giúp giảm tiết mồ hôi ở hai bàn tay. Trước khi hoàn tất ca mổ, êkíp bơm phồng phổi trở lại, đảm bảo chức năng hô hấp của người bệnh về trạng thái ban đầu. Sau phẫu thuật, đôi tay chị Thanh khô ráo.

Bác sĩ Hiếu cho hay phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm thường được áp dụng khi các biện pháp nội khoa như bôi chất chống mồ hôi, Iontophoresis - công nghệ điện chuyển ion, thuốc kháng cholinergic, tiêm botox... không đáp ứng. Ưu điểm của mổ nội soi là thời gian phẫu thuật ngắn, thẩm mỹ cao, loại bỏ triệt để tuyến mồ hôi ở tay, nách và mặt, mang lại hiệu quả lâu dài.

Song song với điều trị ngoại khoa, bệnh nhân cần kết hợp thay đổi thói quen sinh hoạt như mặc trang phục rộng rãi, thoáng mát, mang theo áo dự phòng nếu tập thể dục hoặc di chuyển ngoài trời nắng nóng, hạn chế ăn thực phẩm cay, đồ uống có cồn, caffeine... Người bệnh cần duy trì sự ổn định về tinh thần, tránh lo âu, căng thẳng để không ảnh hưởng đến hệ thần kinh giao cảm. Các bài tập thiền, yoga, hít thở sâu... là liệu pháp giúp cải thiện tâm trạng.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi