Viêm xoang có lây khi thời tiết lạnh?

Tôi nghe nói viêm xoang cũng có nguy cơ lây nhiễm, nhất là khi trời lạnh phải không và cần lưu ý gì để giảm sự khó chịu trong mùa lạnh? (Mai Hoa, Hà Nội)

Trả lời:

Viêm xoang là tình trạng viêm các xoang cạnh mũi do nhiễm virus, vi khuẩn, nấm hoặc các phản ứng dị ứng. Các triệu chứng bao gồm nghẹt mũi, chảy mũi đục, mủ và đau hoặc nặng mặt, mất hoặc giảm khứu giác; đôi khi có biểu hiện khác như ho, đau tai, khó chịu, nhức đầu và, hoặc sốt.

Viêm xoang là bệnh không có tính chất lây nhiễm, nhưng nguyên nhân gây viêm xoang có thể là một yếu tố lây truyền bệnh. Cụ thể, viêm xoang cấp tính do rhinovirus, cúm, parainfluenza... lây truyền do các loại virus này có thể lây nhiễm qua tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh khi ho, hắt xì hoặc dùng chung đồ cá nhân. Khi bị viêm xoang do virus, người bệnh không nên đến nơi đông người, không dùng chung dụng cụ ăn uống và đeo khẩu trang để tránh lây lan cho người khác. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm do viêm xoang thấp, không đáng ngại. Nếu không tiếp xúc quá gần và lâu dài với người bệnh thì khả năng lây nhiễm rất thấp.

Viêm xoang không biến chứng là bệnh lý lành tính chỉ gây cảm giác khó chịu tại chỗ như nghẹt mũi, chảy mũi hay đau nặng mặt và không đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, viêm xoang biến chứng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh. Phổ biến nhất là biến chứng viêm tai giữa, có thể gây suy giảm thính lực hoặc điếc vĩnh viễn. Các biến chứng nội sọ gây viêm não, màng não có thể gây tử vong nếu không được can thiệp kịp thời, nhất là ở trẻ nhỏ. Viêm xoang cũng có thể gây các biến chứng mắt như song thị hay lồi mắt.

Triệu chứng viêm xoang thường nặng hơn khi trời lạnh. Ảnh: Freepik

Nếu viêm xoang có nhiễm trùng sẽ được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Người bệnh cần được điều trị hỗ trợ bởi các thuốc kháng viêm, kháng dị ứng, giảm đau... và tránh các yếu tố làm tăng nặng tình trạng bệnh như khói, bụi, không khí lạnh. Bác sĩ chuyên khoa có thể nội soi để đánh giá diễn tiến bệnh và điều trị.

Trường hợp viêm xoang không đáp ứng với kháng sinh hoặc có bất thường cấu trúc mũi xoang, bác sĩ có thể phẫu thuật mở thông xoang để cải thiện thông khí và dẫn lưu, loại bỏ chất nhầy giúp người bệnh dễ chịu hơn. Phẫu thuật nội soi mũi xoang giúp giảm chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng, tái phát, nhanh hồi phục và tăng tính thẩm mỹ.

Bệnh viêm xoang tuy lành tính nhưng lại gây khó chịu cho người bệnh trong sinh hoạt thường ngày, có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị triệt để, đúng cách. Do đó, người bệnh nên thăm khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Trong thời tiết lạnh, người bệnh cần giữ ấm vùng mũi họng và vệ sinh mũi họng bằng nước ấm hoặc các dung dịch xịt mũi chuyên dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM