Viêm tuyến mồ hôi mủ gây sưng đau nách

TP HCMBé Nam, 8 tuổi, bị viêm tuyến mồ hôi mủ vùng nách trái tái phát hai năm nay, lần này được bác sĩ điều trị hết tổn thương.

Nam từng được tiểu phẫu dẫn lưu mủ tại một cơ sở y tế, sau đó xuất hiện lại những nốt đau, cứng, chảy ít mủ ở vùng nách trái. BS.CKI Trần Thị Mỹ Linh, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán Nam bị viêm tuyến mồ hôi mủ khu trú vùng nách kèm dấu hiệu xơ hóa mô mềm dưới da. Nhiều khả năng tình trạng này có liên quan đến quá trình viêm kéo dài và tiền sử can thiệp trước đó.

Theo bác sĩ Linh, viêm tuyến mồ hôi mủ là bệnh viêm da mạn tính tương đối phổ biến, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách. Biểu hiện bệnh đặc trưng bởi các nốt viêm tái phát ở các vùng nếp gấp da (vùng nách, bẹn và quanh hậu môn) có thể gây đau dữ dội. Ở giai đoạn nặng dần, người bệnh xuất hiện các lỗ rò, đường rò và sẹo rộng.

Bệnh thường khởi phát sau tuổi dậy thì và phổ biến hơn ở nữ giới, có thể liên quan đến rối loạn điều hòa miễn dịch, di truyền, hút thuốc và béo phì, song nguyên nhân chính xác chưa được làm rõ. Viêm tuyến mồ hôi mủ làm suy giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của bệnh nhân so với các bệnh da khác.

Bác sĩ Linh điều trị nội khoa cho Nam bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm đường uống kết hợp thuốc bôi tại chỗ nhằm kiểm soát viêm, ổn định tình trạng nhiễm trùng, ngăn ngừa hình thành các đường rò và sẹo xơ hóa. Phương pháp này giúp hạn chế xâm lấn không cần thiết đồng thời giảm nguy cơ hình thành sẹo mới ở trẻ trong giai đoạn đang phát triển.

Sau 4 tuần điều trị và tái khám, tổn thương dưới cánh tay của Nam giảm rõ rệt. Khi khối sưng viêm xẹp hoàn toàn, da vùng nách mềm và phẳng hơn, không còn gồ ghề, bé hết đau, cử động tay bình thường.

Sau điều trị, trẻ cần giữ vùng nách sạch sẽ, khô thoáng, tránh ẩm ướt và cọ xát. Phụ huynh cho trẻ tuân thủ đúng phác đồ thuốc theo chỉ định, không tự ý ngưng hoặc dùng thêm sản phẩm khác. Vùng da điều trị cần được theo dõi thường xuyên, nếu sưng đau, đỏ lan rộng hoặc chảy dịch bất thường, trẻ cần đến bệnh viện tái khám sớm để điều trị kịp thời và phòng ngừa tái phát, giảm nguy cơ tạo sẹo xấu.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi