Làm mờ sẹo bằng laser

TP HCMChị Phương, 31 tuổi, điều trị bằng laser 6D kết hợp hoạt chất triamcinolone làm mờ vết sẹo dài hơn 3 cm trên trán.

Vết sẹo dài, hơi gồ nhẹ, màu hồng đỏ, chị dùng nhiều loại thuốc bôi, điều trị thẩm mỹ nhưng chỉ làm mờ sẹo khoảng 40-50%. ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho rằng sẹo mới khoảng một tháng nên khả năng đáp ứng tốt nếu điều trị bằng laser kết hợp thuốc bôi.

Bác sĩ Trang sử dụng laser 6D điều trị sẹo trán cho chị Phương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang chỉ định điều trị cho chị Phương bằng liệu trình laser 6D trong 3 tháng đầu. Hai bước sóng laser (Er:YAG và Nd:YAG) vừa có tác dụng mài mòn, làm phẳng bề mặt sẹo gồ ghề, vừa truyền năng lượng nhiệt xuống sâu dưới da kích thích mạnh quá trình tái tạo và sắp xếp lại collagen. Từ tháng thứ 4, bác sĩ kết hợp tiêm hoạt chất triamcinolone để điều trị sẹo lồi.

Những tháng đầu, vết sẹo chưa cải thiện rõ rệt, nhưng từ lần điều trị thứ 4 trở đi sẹo phẳng hơn và mờ khoảng 70%, nhìn kỹ mới thấy. Chị Phương tiếp tục được điều trị để làm đều màu vùng da sẹo.

Vết sẹo của chị Phương mờ đi, phẳng hơn sau điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang cho biết hiệu quả làm mờ sẹo phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm điều trị. Với sẹo mới, đặc biệt là sau phẫu thuật hoặc chấn thương, điều trị sớm bằng laser phù hợp có thể ức chế tăng sinh mô xơ, giảm khả năng hình thành sẹo lồi và tái tạo da đều màu hơn. Laser 6D thế hệ mới kết hợp linh hoạt hai bước sóng nên điều trị toàn diện sẹo xấu chính xác, hiệu quả cao, an toàn cho các loại da và rút ngắn thời gian nghỉ dưỡng so với các công nghệ cũ. Bên cạnh đó, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn bôi thuốc, tránh nắng, không tự ý dùng kem trị sẹo không rõ nguồn gốc vì có thể gây kích ứng hoặc khiến sẹo đậm màu hơn.

Người bệnh nên đến bệnh viện uy tín để bác sĩ khám, xác định đúng loại sẹo và xây dựng phác đồ cá nhân hóa phù hợp với tình trạng da, giúp nhanh phục hồi và hạn chế tái phát.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi